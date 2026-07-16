發薪日能看出公司財力？網友揭內部制度：真正該怕的是這件事

▲網傳「發薪日能否看出公司有沒有錢」，引起網友熱議。（示意圖／資料照，記者陳亭伃攝）

記者萬玟伶／綜合報導

「發薪日」能看出一家公司有沒有錢？一名網友近日在Dcard發文表示，和同事聊天時聽到一個都市傳說，據說5號發薪通常是大企業、10號是一般公司，如果20幾號才發薪，代表公司可能快不行了。不過他查詢後發現，也有不少日商、外商都是20幾號發薪，因此好奇拋問大家看法，引發熱烈討論。

發薪日只是制度 應該要看的是……

不少人直言，發薪日期只是各家公司制度不同，「有沒有錢不是該看公司獲利嗎，看這幹嘛」、「只有延遲發薪才是啦」、「只要都有照規矩固定日期發薪，發薪日是哪一天就僅僅只是公司的行政習慣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友分享自身經驗打破都市傳說，「沒什麼關聯吧，我自己經歷是『寶Ｏ』10號發薪，老闆買豪宅豪車，現在的工作是迷你事務所5號領現金，只是南部一般小家庭」、「也不一定吧，我們20號發，但是是發當月薪水。」

不少外商、日商都20號後發 還有人曝公司營收

另一派網友則分享，不少外商、日商本來就是月中或20幾號發薪，而且福利並不差。

有人表示，以前待外商是15號發薪，而且採預發制度，勞退提撥逐年增加，第13、14個月薪資還會分季發放，「所以每個兩三個月就會領到特別多的薪資，就是一個感覺好像常常在多領錢的感覺」、「我公司14號發獎金、20號發工資，遇假日是提前發薪，去年公司資本額45億、年營收190億、股價105元，所以你的資訊是錯誤。」

也有人笑說，第一份工作的會計曾告訴自己，「5號發薪代表公司很有錢」，結果公司只有30人左右，「一直在燒投資人的錢，興櫃股價從100一路掉到30幾。」

網友分享踩雷經驗 「真正要怕的是拖薪」

不過一名網友透露，曾待過某家公司，「20號發錢，真的勸快逃」，後續更補充，公司颱風假不支薪，除非請特休才有薪水，「我窮到超想上班，但公司不開，等於是變相扣薪，反正我應該待不久。」

此外，原PO也提到，同事曾遇過公司原本約定10號發薪，最後卻一路拖到月底才發，讓不少網友認為，比起發薪日落在哪一天，公司是否依約、準時發薪，才更值得留意。