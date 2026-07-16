真人洋娃娃被壓沙發侵犯！假管理員騙開門...她忍悲機警蒐證逮人

▲男鄰居深夜敲門，闖進瘦小女租客房內性侵，遭判3年6月。（示意圖，與當事人無關／記者黃宥寧翻攝）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名女子小美(化名)凌晨在租屋處聽到敲門聲，以為是男友來訪而開門，卻遭陌生男鄰居闖入侵犯，完事後小美冷靜與男子互換LINE，以便追蹤身分，又請男子離開時幫忙倒垃圾，讓他走到有監視器的走廊拍下身影，並在男子離開後，立即前往醫院驗傷並報警。全案經台中地院審理，法官檢視相關證據後，判定該名劉姓男鄰居犯行屬實，依他犯強制性交罪，處3年6月徒刑。可上訴。

判決指出，小美於台中市租屋，2024年12月17日清晨4時許，她在住處聽到敲門聲，以為是男友來訪，打開門後卻驚見是名陌生男子。男子自稱是該棟樓的管理員，並逕自進房將小美推倒在沙發上，小美雖喊「救命」，但無人幫忙報警，而她體重不到40公斤無法反抗，慘遭男子壓制性侵。

結束後小美假裝配合，一邊聯絡男友過來，一邊告訴男子她的男友快要來了，請他趕快離開，也和男子互加LINE，以方便警察後續找人，並請男子幫忙把垃圾拿到走廊倒，因為她知道那邊有監視器，直到送走劉男，下樓見到男友才痛哭失聲，前往醫院驗傷和報警，並發現性侵犯竟是鄰居劉姓男子。

全案審理時，劉男辯稱，當天他有進去小美的房間，因為前一晚小美來敲他的門，所以他去找小美問她要幹麻，但他酒醉，對於房間裡面發生的事情沒什麼印象，也不記得有和小美發生過肢體接觸。不過小美表示，她雖和劉男是鄰居，但她並沒看過劉男。

法官檢視監視器畫面、驗傷報告等證據，認為小美經診斷手腳有多處瘀青，確實遭劉男以強暴方式侵犯，而劉男聲稱對犯罪情節沒印象，卻對自己敲門、交換LINE、幫忙倒垃圾等情節卻記憶詳細，不採信劉男說法，審酌劉男無業、獨居、未婚等生活狀況，依劉男犯強制性交罪，處3年6月徒刑。可上訴。

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