有起火案例！夏天熱爆「1類物品」別留車上　消防局：瓶裝水也帶走

▲下車前，最好不要把瓶裝水留在車內。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

炎炎夏日，若停車的地方沒有遮蔽物，上車時肯定是一大折磨。要如何讓車內溫度快速降溫？汽車大廠TOYOTA曾分享「涼爽3開口訣」，讓車內速速散熱、變得涼爽。另外，彰化縣消防局也提醒，下車前務必多花10分鐘檢查，有些東西不宜放在車內，以免成為火災的導火線。

涼爽3開口訣

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TOYOTA曾在官網分享讓車子快速降溫的「涼爽3開口訣」，首先是「打開全部車窗」，讓車內的熱氣散出去；第二，是「開啟送風、外循環」，透過送風加入空氣對流，以利散熱，同時也將異味排出去，「前面兩開都是為了讓車內散熱，這樣再開冷氣才能讓車內快速變涼爽」。

第三，是「開啟冷氣、內循環」，當熱氣散得差不多，就可以關上窗戶、開冷氣了，另外，冷氣風口要朝上吹，才可以加速降低溫度。至於能不能不開窗、直接開冷氣？TOYOTA指出，這樣仍能達成降溫的效果，但可能會加速耗能，且增加引擎的負擔，因此先開窗散熱才是比較好的做法。

有聚光效果的物品務必收好

除了上車，下車也有事情要注意！彰化縣消防局透過臉書粉專表示，最近的天氣太熱，車子才停一下，裡面就變得像「烤箱」一樣，因此下車前，務必多花10秒鐘檢查，包含瓶裝水、打火機、行動電源、手機、芳香劑、放大鏡、玻璃瓶、化妝鏡、水晶飾品，都不適合長時間放在高溫曝曬的車內。

彰化縣消防局進一步指出，過去曾有車輛停在路邊，儀錶板卻突然起火的案例，而後調查，才知是「車內一瓶透明瓶裝水」所致，「在陽光照射下產生聚光效應，讓局部溫度超過115°C，引燃周邊物品」。

彰化縣消防局再次強調，有聚光效果的物品務必收好，如果可以，也最好將車停在地下室、樹蔭下，另外，也可以使用遮陽板，以降低車內溫度，「一個小動作，就能降低車輛起火風險」。