指賴清德和福壽董座合照關係匪淺　 陳以信連發2文否認翻車

▲國民黨文傳會主委陳以信。（ETtoday圖／記者鄭佩玟攝）

記者吳奕靖／高雄報導

中聯油脂食安風暴持續延燒，國民黨文傳會主委陳以信昨（15）日在臉書接連發文，先翻出總統賴清德過去與福壽實業董事長、中聯油脂前董事長洪堯昆同台剪綵、出席百年酒會的照片，公開追問兩人究竟是什麼關係；未料文章曝光後遭部分媒體以「翻車」形容，讓陳以信再度發文怒嗆「翻什麼車？」

陳以信在第一篇文章中指出，行政院長卓榮泰昨日前往立法院進行專案報告，但整場內容在他看來，就是「三沒院長」，不僅「沒真相、沒道歉、沒下台」，賴清德晚間雖然在臉書發文回應，全文卻只有短短約130字。

陳以信接著將焦點放在以1000萬元交保的洪堯昆身上。他指出，洪堯昆除了是福壽實業董事長，也曾擔任中聯油脂董事長、目前仍是董事，事件發生後，外界更翻出賴清德過去曾在寵物展與洪堯昆同台剪綵。陳以信表示，他進一步搜尋資料後又發現，2020年10月8日福壽實業舉辦創業百年酒會，當時擔任副總統的賴清德還曾專程出席，不僅公開肯定福壽實業對經濟的貢獻，更與洪堯昆同台比讚。

「我要請問賴總統與洪堯昆到底是何關係？」陳以信質疑，賴清德為何面對這次食安風暴態度如此輕描淡寫，尤其對照當年頂新油品事件爆發時，時任台南市長的賴清德曾強硬要求全台民眾「不買、不吃、不用」，如今身為總統，面對中聯油脂事件卻異常沉默，前後態度明顯不同。

陳以信強調，從賴清德過去出席福壽實業百年酒會，到與洪堯昆同台剪綵、合照，這些都是公開可以查到的資料。他要求賴清德針對雙方究竟有何關係，以及為何面對此次食安風暴態度與過去不同，向國人清楚說明。

不過，陳以信第一篇文章曝光後，遭部分媒體質疑他「翻車」，認為福壽實業百年酒會屬於公開活動，當天也有其他政界人士出席，僅以同台、合照就追問雙方關係，恐怕過度延伸。

面對媒體質疑，陳以信同一天再度發出第二篇文章，開頭直接怒問：「翻什麼車？」他表示，看到部分媒體的「歪樓標題」感到相當好笑，更反問：「請問那些合照照片是假的嗎？還是賴清德就算與人合照也不認識人呢？」

陳以信表示，他公開要求賴清德向國人說明與洪堯昆的關係，到底有什麼問題？真正的重點是，為什麼賴清德不敢出面說明，又為什麼選擇躲起來、拒絕回答外界疑問。

陳以信再次追問，當年發生頂新油品事件時，高喊「不買、不吃、不用」的是賴清德；如今行政院專案報告被批評「沒真相、沒道歉、沒下台」，同樣也是賴清德所領導的政府，該向國人說明為何「換了位置、換了腦袋」，出現前後不一及雙重標準的人，就是賴清德本人。

他也表示，近期「致癌油」食安風暴愈演愈烈，政府此時最應該做的是將食安標準守得更嚴，重新找回人民信心，而不是一再放寬規範，增加國人的食安疑慮。「食安只有一個原則，寧可更嚴格，不能更寬鬆。」陳以信強調，人民每天吃進肚子裡的東西，不應成為政府拿來冒險的試驗品，也要求政府公開完整科學資料，說清楚放寬農藥殘留標準的理由。