爆梁文傑上海喝爛醉遭批蹭流量　黃國昌：他敢否認嗎？

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席黃國昌爆料，陸委會副主委梁文傑過去擔任台北市議員到上海出席「雙城論壇」時，跑出去喝酒醉倒飯店大廳，還要國台辦照顧。對此，陸委會副主委梁文傑回應「莫名其妙」，梁的太太林楚茵也批黃造謠、蹭流量。對此，黃國昌今（16日）說，他不造謠的，「梁文傑有否認嗎？梁文傑敢否認嗎？那個時候看到的人有哪些人，梁文傑自己應該心知肚明」。

對於昨稱梁文傑喝到爛醉，梁回應莫名其妙，黃國昌說，第一，昨天只是非常單純地回應媒體的提問，問說行前有沒有跟團員做什麼提醒，「我只是忠實地跟大家講，我跟團員提醒的事項。說我『蹭』，我黃國昌應該沒有必要去蹭他們夫妻吧？」

「但重點是什麼？重點是不要迴避問題。梁文傑有否認嗎？梁文傑敢否認嗎？急忙著請自己的太太出來幫忙擋箭。」黃國昌表示，講得更清楚一點，他跟民進黨不一樣，不造謠的，「那個時候，有看到的人有哪些人，梁文傑自己應該心知肚明」。

「什麼叫造謠？造謠是像民進黨的沈伯洋，配合鏡報一條龍抹黑我，跑去香港搞什麼境外資金，那才是造謠。」黃國昌說，真的造完謠了以後，現在連承認、公開道歉的基本勇氣都沒有。這兩個字，原封不動送還給民進黨。