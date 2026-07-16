伊朗攻擊中東3國！前外長揚言入侵美基地「綁架100人」當人質

▲圖為伊朗發射飛彈。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

在美軍持續猛烈轟炸伊朗之際，伊朗鎖定科威特、約旦與伊拉克美軍設施展開反擊。伊朗國會議員、前外交部長莫塔基15日更放話威脅，呼籲德黑蘭當局出兵突襲中東地區一座美軍基地，綁架美軍士兵並將其押送至伊朗境內作為人質。

伊朗展開反攻 鎖定美軍設施

伊朗國際報導，革命衛隊（IRGC）聲稱發動飛彈和無人機聯合軍事行動，攻擊科威特賽勒姆空軍基地（Ali Al Salem）的C-RAM預警雷達以及伊拉克烏姆卡瑟（Umm Qasr）的美軍集結地。

革命衛隊表示，這是屬於納斯爾2號行動（Operation Nasr 2）第八波攻勢的一環，呼籲科威特民眾反對美軍在該國的駐紮，並稱「美方針對伊朗的軍事行動是從科威特領土發動的」。

另外，伊朗軍方也發動無人機攻勢，攻擊美軍位在約旦阿茲拉克（al-Azraq）基地內的通訊系統、燃料儲存設施及固定雷達站。官媒稱，這是閃電行動（Operation Saeqeh）第九階段的一部分，旨在回應美國對伊朗的軍事打擊。

伊朗軍方指出，這波行動是為了回應對伊朗領土的攻擊，其中包括對伊朗一處軍營的攻擊，該次行動據稱造成7名軍人喪生。

多城傳爆炸聲 兒童癌症醫院急撤211人

在美軍連日對伊朗發動軍事行動之際，伊朗媒體報導，當地時間15日晚間，包括港口城市阿巴斯港，以及南部城市阿瓦茲（Ahvaz）、查巴哈（Chabahar）在內的多個地區都傳出爆炸聲響。

▲查巴哈（Chabahar）濃煙升起。（圖／路透）

專門收治癌症兒童的沙希德巴蓋醫院（Shahid Baghaei Hospital）因美軍飛彈碎片落在附近，院內病患家屬與病童一度緊急撤離。

醫院工作人員透露，家屬們是用盡各種方式把孩子抱出醫院的，許多人病情已相當危急，附近的轟炸猛烈到連仰賴氧氣、呼吸器及其他維生設備的病患都受到波及，爆炸衝擊波威力強大，窗戶劇烈震動。院長表示，共有211名病患須轉移。

放話綁架100名美國人

伊朗前外交部長莫塔基（Manouchehr Mottaki）15日揚言發動地面攻勢突襲美軍基地，「我的提議是，我們對美軍在該地區的其中一座基地發動地面攻擊，俘虜100名美軍，並將他們帶回伊朗」。

此前，美國總統川普並未排除對伊朗發動地面入侵的可能性，其政府先前也曾暗示美軍可能部署兵力奪取伊朗哈格島（Kharg Island）。

▼伊朗前外交部長莫塔基（Manouchehr Mottaki）。（圖／達志影像／美聯社）