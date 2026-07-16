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三寶媽獨自扛孩差點殺女兒！前夫擺爛討每月1.4萬　法官也苦惱

▲▼快訊,緊急,救護車,消防,死亡,案件,車禍,119,示意圖。（圖／ETtoday資料照）

▲台中一名邱女帶著3歲女兒輕生，被依殺人未遂罪嫌起訴，今日在法庭上痛哭。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

一名邱女今年3月帶著當時年僅3歲女兒輕生，被檢方斥責「孩子不是附屬品」，並以殺人未遂起訴她。邱女開庭痛哭說，被前夫家霸凌，3個孩子都自己獨自顧，壓力非常大，也無法達成前夫要求的每月1.4萬和解條件。法官則表示，傳喚告訴人、前夫都沒到庭表示意見，希望雙方別再撕裂，一起討論如何做才對孩子最好。

檢警追查，邱女（39歲）2025年7月19日一早就失聯，直到晚間仍未歸，大女兒察覺異狀，直接跑到邱女老家找到舅舅求救，再由舅舅陪同到派出所通報，發現邱女最後發話基地台位置，就在台中大坑山區一處停車場。

台中市第五警分局東山所員警在20日凌晨1點多，發現邱女轎車停在經補庫停車場內，且車窗緊閉、車輛為怠速狀態，靠近時發現有濃濃煙霧味道，並發現邱女倒臥在駕駛座，懷中抱著一名幼兒。

檢警查出，邱女因積欠債務，又認為前夫無法好好照顧罹病的女兒，才帶著女兒赴死，檢方調查後，依成年人故意對兒童殺人未遂罪嫌起訴。

邱女今日開庭痛哭說，自己長期被前夫家霸凌導致精神耗弱，請求精神鑑定以減刑，自己還有2個小孩要照顧，若是進去服刑，小孩該怎麼辦？平時都是自己照顧小孩，前夫這下卻能跟自己求償，和解條件是自己每月要給前夫1萬4千元，還有另外2個小孩要養，真的無法達成此條件。

邱女強調，前夫過往還曾把自己的車子開走要去抵押，經濟壓力大，現在除了刑事，還被對方告民事求償。若自己去看精神科，還會被當成神經病看待，種種壓力之下，才會選擇走上絕路。

法官黃玉齡表示理解，緩緩跟邱女解釋說，精神鑑定是可以做，但以這案來看，刑責可能很難逃過，若能跟告訴人（前夫）和解，也希望跟對方說明，如何配合才是對孩子是最好的。

黃玉齡說，這案若邱女認罪，審理也並不困難，但卻不是對孩子最好的方式，所以才選擇「慢慢開庭」，要傳告訴人到庭表示意見，盼雙方撕裂的程度不要越來越大，會先請社工了解，給予邱女空間。

法官言下之意，本案邱女所犯法條本刑10年以上之刑，是就算以刑法第59條情堪憫恕以及未遂犯給予減刑，仍因受害人是7歲以下之兒童加重，增減之後，刑度仍不低，若能與告訴人（前夫）達成和解，參酌意見，或許能在刑法範圍內給予多一些「折扣」，好讓刑度別太重。

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