工程師暈船AI美照！淪車手幫收百萬　警靈魂拷問：見過本人嗎？

▲工程師誤信詐騙集團的AI美女圖，美女每天對他噓寒問暖，讓他暈船淪為取款車手 。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄鳳山警方日前破獲一起詐騙案，當街逮獲一名取款車手，沒想到一查身分，這名車手竟然是位收入穩定的電腦工程師。他因在交友軟體上對「AI網美」一見鍾情，以為遇到真愛，甚至心甘情願幫對方「代收百萬貨款」，被捕時聽到實習警員追問「見過本人嗎？」才驚覺自己只是個免洗筷工具人，當場抱頭懊悔不已。

警方調查，這起案件起於一名63歲的張姓男子先前被詐騙集團以「投資進口外匯車、各出一半資金、轉售對半分利」的瞎話洗腦，信以為真，急奔銀行準備提領100萬元的養老金，準備與對方「共享獲利」。

所幸臨櫃行員察覺張男神色有異、用途可疑，立刻暗中通報。鳳山分局忠孝派出所員警趕到現場後，拿出諸多血淋淋的「假投資」案例苦口婆心勸說，張男這才大夢初醒，驚覺自己差點成了肥羊，及時保住百萬積蓄。

但警方不甘放過背後的詐騙集團，當即決定「將計就計」，說服張男配合演出，張男依照詐團指示，佯裝願意交付款項，雙方約在鳳山區五甲一路一帶碰頭，當天，一名打扮斯文、神情緊張的34歲李姓男子現身準備取款時，埋伏在四周、偽裝成路人的警力一擁而上，當場將他壓制，李男被警方包圍時還一臉懵懂。

警方深入追查，發現這名「車手」的背景令人大跌眼鏡，李男平日裡是名電腦工程師，卻卡在情關成了詐團幫兇，原來，他先前在交友軟體上結識了一名自稱經營電商的「網美」，對方每天對他噓寒問暖、甜言蜜語，還不時傳送一張張精緻無瑕、令人噴鼻血的「美照」培養感情，讓李男迅速墜入愛河。

隨後，這名「正妹女友」嬌嗔哀求，稱網店需要幫忙「代收貨款、協助面交」，李男為博美人一笑、展現男人肩膀，二話不說就答應幫忙跑腿，甚至連自己成了犯罪集團的「車手」都渾然不知。

在偵訊過程中，李男仍不斷為女友辯解，此時，在一旁協助偵辦的警界實習生看不下去，冷不防拋出一句：「對了，你跟她交往這麼久，有見過本人嗎？」這句話宛如一道晴天霹靂，狠狠劈在李男頭頂，回想自己與對方聊得昏天暗地，卻連一次視訊、一次面都沒見過，而那些讓他朝思暮想的女神照片，可能都是是冰冷的「AI生成圖」，抱頭懊悔不已，全案訊後將李男依詐欺罪嫌移送高雄地檢署偵辦。