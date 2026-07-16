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逆風為萬美玲發聲　王浩宇：溝通有禮貌！有些指控不是真的

▲立委萬美玲 。（圖／記者劉耿豪攝）

▲立委萬美玲 。（圖／記者劉耿豪攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋陷霸凌爭議，日前宣布放棄國民黨提名，但仍未能澆熄外界怒火。15日又傳出萬美玲曾親自致電校長「關切」，使一名處理校園霸凌事件的桃園教師被迫離職。對此，前民進黨桃園市議員王浩宇逆風發聲，萬美玲曾經是同事，他們兩人在很多議題嚴重對抗，但她並沒有用強硬手段施壓，溝通算很有禮貌，校長、家長會多數是喜歡她的。他強調，目前對萬美玲的指控有些不是真的，批評還是要謹慎，因為教育現場，說法有時候各有立場。

王浩宇表示，萬美玲曾經是自己同事，當初自己在擔任議員的時候對教育著墨很深，推動教學正常化等等，她有受到一些家長的壓力，他們兩人在很多議題上嚴重對抗，但她並沒有因此用強硬的手段來施壓自己，溝通算很有禮貌，就自己對她的瞭解，校長、家長會多數是喜歡她的。

「基本上這時候出事，說什麼都不對」。王浩宇表示，很多時候議員處理家長陳情，接到問題之後他們協助反映，最後都是校方腦補要去處理老師，因此，自己覺得還是要回到事實說話，目前很多對萬美玲的指控是真的，但有些不是，自己覺得批評還是要謹慎，因為教育現場，說法有時候各有立場。

王浩宇提到，至於佀廣洋，沒什麼好說的。一個孩子從小到大，給父母惹了這麼多麻煩，希望他深切檢討，如果只是退黨而已，自己想回應不了社會期待的。聽懂了嗎？

▼王浩宇。（圖／記者李毓康攝）

▲▼王浩宇。（圖／記者李毓康攝）

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