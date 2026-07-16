國3龍潭段6車連環撞！瑪莎拉蒂追尾前車　後方煞不住4車撞一堆

記者沈繼昌／桃園報導

國道3號南向龍潭區高原路段今（16）日清晨7時許發生6車連環碰撞事故，警消到場處理時，為現場3名傷者包紮與清洗傷口及包紮等救護處置，其中2人送往國軍桃園總醫院治療，另一女子拒送醫，事故現場於上午7時51分排除，肇事原因仍待調查釐清。

▲國道3號南向龍潭段今天上午7時許發生6車連環碰撞事故，國道六隊到場處理。（圖／國道六隊提供）

國道六隊指出，今天上午7時14分大隊勤指中心接獲通報，國道3號南向74.3公里（高原路段）發生事故，48歲徐姓男子駕駛瑪莎拉蒂自小客車行駛內側車道時，疑未保持行車安全距離撞擊前方34歲李姓男子之自小客車，後續18歲胡姓女子駕駛自小客車不慎再碰撞48歲蔡姓男子之自小客車，導致該車再往前碰撞42歲楊姓男子自小客車，楊男再碰撞徐男車輛而造成6車連環碰撞事故。

▲國道3號南向龍潭段今天上午7時許發生6車連環碰撞事故，其中赫見瑪莎拉蒂轎車在內。（圖／國道六隊提供）

警消到達現場發現造成3人受傷，其中20歲胡姓男子、蔡姓男子等2人送往國軍桃園總醫院治療，2人意識清醒，分別有胸口疼痛、頭部撕裂傷等傷勢，另一胡姓女子拒送醫，事故現場無人員受困，救護人員給予清洗傷口及包紮等救護等處置。

▲國道3號南向龍潭段今天上午7時許發生6車連環碰撞事故，造成上班時段壅塞。（圖／國道六隊提供）

國道六隊表示，6車駕駛均無飲酒情形，事故現場於上午7時51分完成排除，至於肇事原因仍待警方進一步釐清；國道警方呼籲，用路人應遵守交通規則，高速公路事故最常見肇事因素就是未保持安全距離，除處罰新台幣3,000至6,000元外，若因而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。駕駛人應隨時注意前方動態，務必加大與前車之安全距離，預留充足反應時間，確保行車安全，避免事故發生。