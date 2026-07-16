無照酒駕撞傷人拒繳6.75萬罰鍰　屏東男薪資遭扣急現身繳清

▲書記官執行案件示意圖。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市一名男子2022年間無照酒後騎機車，不僅酒測超標還肇事致人受傷，遭裁罰6萬7500元並吊扣駕照、限制考照，卻遲遲未繳納罰鍰。案件移送行政執行署屏東分署後，男子仍置之不理，執行人員查扣存款不足清償，再扣押其薪資債權，男子擔心工作受影響，才趕緊攜帶現金到場一次繳清欠款。

這名男子於2022年7月間晚上，騎酒後騎普通重型機車行經屏東市區，被警方查獲該名男子酒精濃度超過標準因而致人受傷，以違反「道路交通管理處罰條例」第35條第1項第1款規定予以舉發，經交通部公路總局高雄區監理所屏東監理站裁罰6萬7500元，自裁決日起2年內不得考領普通重型機車駕駛執照，並應參加道路交通安全講習。該男子逾期未繳納罰款，屏東監理站檢附相關資料移送法務部行政執行署屏東分署行政執行。

分署通知該男子應於指定期日到場繳納獲說明，惟他置之不理，承辦書記官對他名下存款進行扣押，仍不足清償，義務人查該名男子投保單位，發現他有工作，承辦書記官決定發文對他名下薪資債權進行扣押，他知道薪資被扣押後，怕工作受到影響，馬上攜帶現金到分署一次繳清交通違規欠款。

依「道路交通管理處罰條例」第35條第1項第1款規定，機車駕駛人酒精濃度超過規定標準者，處新臺幣1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，並應當場移置保管該機車及吊扣其駕駛執照1至2年；附載未滿12歲兒童或因而致人受傷者，並吊扣其駕駛執照2至4年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領。

屏東分署表示為辦理法務部行政執行署「交通專案」，貫徹行政院「五打七安」道安政策，分署將持續針對惡意欠繳交通違規罰鍰的義務人採取強力執行措施，以確保社會大眾的用路安全，並呼籲民眾收到執行分署通知時，應主動到場配合調查或辦理分期繳納，切勿心存僥倖，以免名下財產遭強制執行，得不償失。