科技執法護台東　配合《廢棄物清理法》修法重罰違規

▲環保局人員操作無人機巡查偏遠山區及違規熱點，強化非法棄置廢棄物查緝作業。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為守護台東純淨自然環境，台東縣政府持續推動科技執法，運用AI智慧影像辨識、縮時攝影、CCTV監視系統及無人機巡查等科技設備，全天候監控環境污染熱點，有效提升稽查效率與違規蒐證能力，打造智慧治理與環境永續兼具的宜居城市。

台東縣環境保護局表示，配合立法院三讀通過《廢棄物清理法》部分條文修正，未來將進一步強化違規查處機制，展現政府打擊環境犯罪、維護環境品質的決心。新法將非法棄置事業廢棄物的刑責提高至最高7年有期徒刑，並得併科最高新台幣1,500萬元罰金；針對民眾隨意棄置一般廢棄物，行政罰鍰上限也提高至新台幣10萬元。此外，新法首次明文納入科技執法機制，規定車輛若有隨意棄置垃圾情形，車主無法舉證實際違規人時，將依法由車主負擔裁罰責任，藉此提升違規嚇阻效果。

環保局表示，過去查處偏遠山區非法棄置廢棄物及行車沿途亂丟垃圾案件，常因地形遼闊、蒐證不易而增加查緝困難。近年已陸續於違規熱點布建科技監控設備，並搭配無人機巡查，建構全天候監控網絡。統計今年1月至6月，已透過科技執法查獲13件環保違規案件，顯示科技設備已成為第一線稽查的重要利器，有效提升查緝效能。

環保局呼籲，維護環境整潔需要全民共同參與，若民眾發現非法棄置廢棄物、亂丟垃圾或其他環境污染情形，可撥打免費公害陳情專線0800-066666、縣民服務專線1999、環保局電話（089）221999，或利用「公害報報」APP及環境部網路陳情系統即時通報。