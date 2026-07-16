民眾黨青年團訪陸　柯文哲：跟中國大陸在文化競爭顯現主體性

▲民眾黨中央評議委員會主委李偉華率領民眾黨青年團赴陸交流。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨青年團近日赴上海參訪，引發各界關注。對此，民眾黨創黨主席柯文哲今（16日）受訪說，民進黨以跟中國大陸對抗、甚至武力對抗的方式，來顯現台灣的主體性，但民眾黨可以用新的思維，跟中國大陸在文化競爭中顯現自己的主體性。

針對黨內青年團訪上海，柯文哲說，這也是新的戰略思維，民進黨和中國大陸是用對抗來顯現主體性，「但是我覺得民眾黨可以在跟中國大陸交流中，顯現主體性」。

柯文哲指出，他辦過8次雙城論壇、1次世大運，「我覺得辦下來也沒有減少台灣的任何利益」，讓台灣走出去、世界走進來，讓世界看見台灣，民進黨在跟中國大陸的對抗，甚至武力對抗的方式來顯現台灣的主體性，民眾黨可以用新的思維，跟中國大陸在文化競爭中顯現自己的主體性。

柯文哲說，彼此學習優點，像這次青年團去的洋山港他也去過，是目前世界上最大的貨櫃港，海上公路他也覺得了不起，看到港澳大橋就更長。所以是這樣，中國大陸叫基建狂魔，基礎建設的速度、規模，還有AI無人機的技術，甚至電商，還是有很多優點可以學習。

「人家有優點我們就看。」柯文哲說，他跟那些青年交代說，去看看人家哪些地方做比我們好，學習是最低的成本可以追上來。還是那句話，不一定要用對抗來顯現自己，可以透過交流來顯現自己，大概就是這樣。