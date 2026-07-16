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太平洋集團參與花蓮「南島聯合豐年節」　簽署MOU深化友誼

▲▼花蓮縣政府與太平洋集團正式簽署合作備忘錄（MOU），成為全球首個且唯一與該集團締約的政府機關。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣政府與太平洋集團正式簽署合作備忘錄（MOU），成為全球首個且唯一與該集團締約的政府機關。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

延續多年如家人般的深厚情誼，花蓮縣政府15日與太平洋集團（ʻAha Moananuiākea Pacific Consortium）正式簽署合作備忘錄（MOU），成為全球首個且唯一與該集團締約的政府機關！縣長徐榛蔚當天更溫馨接見來自夏威夷、大溪地及克服萬難遠道而來的馬達加斯加代表團，歡迎南島家人們「回家」參與「2026太平洋南島聯合豐年節」，共同見證花蓮深化世界南島民族情誼的歷史性時刻。

花蓮縣政府持續推動「南島建誼」，自2023年縣長徐榛蔚率團前往大溪地交流、2024年赴夏威夷參與第13屆太平洋藝術節，並邀請夏威夷及大溪地代表團參與太平洋南島聯合豐年節，持續深化與世界南島民族的交流合作，也與夏威夷卡美哈美哈學校（Kamehameha Schools）就語言文化、教育傳承、青年培育及海洋知識等議題建立長期夥伴關係。

▲▼花蓮縣政府與太平洋集團正式簽署合作備忘錄（MOU），成為全球首個且唯一與該集團締約的政府機關。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

拜會行程中，三地代表團以傳統歌舞及祝福儀式拜會花蓮縣政府，並共同見證雙方正式簽署合作備忘錄。太平洋集團由夏威夷卡美哈美哈學校、玻里尼西亞航海協會、畢夏普博物館及夏威夷大學等重要文化、教育與研究機構共同組成，長期致力於南島文化、教育及傳統知識的保存與推廣。此次締約，具有重要的國際指標意義。

雙方透過合作備忘錄，共同肯定與認同台灣原住民族與太平洋南島民族在語言、文化、海洋遷徙、傳統知識及祖先記憶上的深厚連結，未來將攜手推動南島文化傳承、語言復振、教育合作、青年交流、傳統航海、博物館研究，以及土地、海洋與環境永續等合作事項，建立更緊密且長遠的夥伴關係。

▲▼花蓮縣政府與太平洋集團正式簽署合作備忘錄（MOU），成為全球首個且唯一與該集團締約的政府機關。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

拜會行程中，三地代表團以傳統歌舞及祝福儀式拜會花蓮縣政府，並共同見證雙方正式簽署合作備忘錄。

花蓮縣長徐榛蔚致詞時，溫馨地對著遠道而來的各國貴賓表示：「歡迎回家！」徐榛蔚特別感謝歷任原住民行政處處長，包含陳建村、督固‧撒耘，以及現任處長馬呈豪，這8年來率領團隊前仆後繼，終於完成了整個南島語族「4個極點以及1個至終點」的跨海拜訪與交流，讓族人們在互訪中學習，並再度回到花蓮相聚。徐榛蔚指出，透過海水與洋流的流動，彼此的感情不會受到地域阻礙，海洋反而讓南島民族的血脈相連。徐榛蔚同時感謝東華大學教授群給予的學術支持，讓豐年節一年比一年盛大、豐富，奠定深厚的學術理論基礎，更成為台灣原住民文化最核心、最重要的殿堂。此次與太平洋集團簽署合作備忘錄，不僅象徵雙方多年交流成果，更代表花蓮在推動國際南島文化合作上邁向新的里程碑。未來縣府將持續以文化為橋梁，深化與世界各地南島民族的交流，讓祖先留下的語言、文化與智慧持續傳承，並促進青年世代接軌國際。

▲▼花蓮縣政府與太平洋集團正式簽署合作備忘錄（MOU），成為全球首個且唯一與該集團締約的政府機關。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

代表團參與太平洋南島聯合豐年節除帶來精彩的國際展演，也將透過文化交流及多項互動分享多元豐富的南島文化。

太平洋集團文化部長Randie Fong表示，再次來到花蓮就像回到家，此次合作備忘錄的簽署，不只是雙方合作的新起點，更是共同守護南島文化、深化交流的重要承諾。期待未來透過教育、文化、青年及研究等合作，讓更多年輕世代認識自己的文化根源，共同延續南島文化的生命力。花蓮縣政府表示，「2026太平洋南島聯合豐年節」將於7月16日至19日盛大登場，夏威夷、大溪地及馬達加斯加代表團除帶來精彩的國際展演，也將透過文化交流、工藝展示、講座及互動體驗，與民眾分享多元豐富的南島文化，共同展現花蓮作為台灣連結世界南島民族的重要交流平台。

花蓮縣政府表示，「2026太平洋南島聯合豐年節」將於7月16日至19日盛大登場，夏威夷、大溪地及馬達加斯加代表團除帶來精彩的國際展演，也將透過文化交流、工藝展示、講座及互動體驗，與民眾分享多元豐富的南島文化，共同展現花蓮作為台灣連結世界南島民族的重要交流平台。
 

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