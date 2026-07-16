立委喊話「找回小野」　李遠再回應災難說：政策沒錯、執行可檢討

▲立委葛如鈞帶著李遠過去以筆名「小野」寫的書《人生不能什麼都要》質詢。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

文化部長李遠先前因形容TaiwanPlus是「大災難」、文策院投資電影《功夫》結果「令人傻眼」並道歉而引發討論，國民黨立委葛如鈞今（16）日質詢時，先肯定李遠勇於認錯的態度，但又質疑其說法前後矛盾；李遠則強調，自己始終是在檢討執行問題，強調「政策方向並沒有錯」，文化部也將提出文策院改革方案。

立法院今日舉行教育及文化委員會，邀請李遠就「以災難說檢視文化部國際傳播政策執行成效、文化內容投資及公共資源運用補助」進行專題報告並備質詢。立委葛如鈞質詢時，帶著李遠2016年以筆名「小野」出版的《人生，不能什麼都要》，表示自己一直是讀者，也認同書中提到勇於認錯、誠摯道歉的價值，因此希望李遠再次向國人說明。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲葛如鈞針對李遠「道歉說」再次質詢。（圖／記者林育綾攝）

●立委：欣賞勇於認錯 但質疑說法反覆

葛如鈞表示，他認為李遠先前的說法「不是失言」，反而欣賞願意承認錯誤；不過之後李遠又表示相關政策決策沒有錯，甚至提及當時是在「預算審查壓力下發言」，前後說法不一致，因此問「你還是2016年的小野嗎？」希望李遠再次向外界說明。

李遠回應表示，自己當然一直都是同一個人，並說明TaiwanPlus是在疫情期間、台灣需要對國際發聲的背景下成立，文策院也是因應文化內容產業發展需求而設立，強調「兩項政策方向都沒有錯」，只是作為全新的制度，在組織、人才及執行初期，確實遇到不少挑戰，因此自己的發言「一直都是在檢討制度與執行過程」，希望持續改善，而不是否定政策本身。

▲李遠強調「政策方向都沒有錯」，執行上可檢討。（圖／記者林育綾攝）

●聚焦文策院投資透明度 文化部承諾提改革報告

葛如鈞接著將焦點轉向文策院，質疑成立6年多來，累計投入大量公帑，但投資績效、收益及個案資訊多未公開，外界難以檢視成效；此外，目前由文化部政務次長王時思兼任董事長，也與成立時希望延攬專業人才的初衷有所落差，呼籲文化部提出更具體改革方向。

李遠表示，自己從文策院成立初期即參與評鑑工作，也看見制度與補助機制仍有改善空間，目前已由具有財務專業背景的新任院長王敏惠加強管理。

李遠強調，文策院對台灣文化產業相當重要，若沒有文策院，近年許多文化產業、尤其影視產業恐怕更難發展；最後也承諾，文化部將在短時間內提出改革步驟報告，供立法院參考。

●王時思：將提高投資策略透明度

針對文策院投資機制，兼任文策院董事長的文化部政務次長王時思表示，文化部將檢討投資策略與評估機制，未來會更清楚對外說明投資標準，包括財務、市場潛力、產業效益、國際合作、IP延伸等評估面向，提高投資策略透明度，「但不會因此減少專案投資，而是持續回歸專業評估」。

至於兼任董事長引發外界質疑，王時思表示，董事長並不參與投資審議，文策院也設有投資審議等外部機制，董事具有獨立性，不需向文化部報告；由文化部兼任董事長，則有助於政策與預算銜接，未來仍會嚴守分工與獨立性。