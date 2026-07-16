四川巴士撞破護欄墜落　造成6死11傷

▲巴士撞破護欄後墜落。（示意圖／視覺中國）



記者蔡紹堅／綜合報導

四川雅安寶興縣一輛中型巴士15日晚間撞破護欄墜落，造成6死11傷。

寶興縣公安局16日發出警情通報，15日晚間6時左右，隴東鎮中崗村燈籠溝路段一輛中巴車碰撞護欄、墜入河灘。

事故發生後，公安機關會同應急、消防、衛健、交通等部門迅速趕赴現場，全力開展救援處置工作，現場救援已於今日凌晨結束。

該車核載17人、實載17人，事故共造成車上6人死亡、11人受傷，其中1人重傷、狀況平穩，10人輕傷、無生命危險，傷者均已送醫治療。