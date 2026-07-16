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未來一周南部水氣多　大台北午後防較大雨勢

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天各地高溫炎熱，局部上看36度以上。未來一周受西南風影響，南部整天有不定時陣雨或雷雨，大台北地區及各山區要留意午後較大雨勢，下周日至周一水氣最多，午後雷雨範圍將擴及平地。

中央氣象署預報員趙竑表示，未來一周以西南風環境為主，各地晴朗穩定、高溫炎熱，午後中部以北、東半部地區及各地山區有雷陣雨，且有局部大雨發生機率。

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趙竑表示，目前台灣附近受太平洋高壓影響，香港附近有低壓發展，持續向台灣輸送水氣，因此午後容易有雷陣雨發展。今天南部斷斷續續有陣雨或雷雨，午後南部山區有局部大雨；中部以北、東北部地區及花東山區也有雷陣雨。

他表示，今、明天南部整天有陣雨或雷雨，午後中部以北、東北部地區及花東山區有雷陣雨，山區及大台北地區有局部大雨；下周日至周一水氣最多，午後雷雨範圍擴及平地，北部地區及南部山區有局部大雨；下周二至下周三環境稍微穩定，大雨主要出現在山區，南部仍有局部陣雨或雷雨。

溫度方面，他表示，今天各地高溫炎熱，西半部約34至36度，東半部約32至34度，澎湖、金門及馬祖約31至32度；中南部近山區、大台北盆地及花東縱谷有局部36度高溫發生機率，台東則有焚風發生機率。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

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