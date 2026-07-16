中華郵政2.5萬員工擬「7月先調薪2千至4千」　明年再加4%

▲中華郵政員工可望兩階段調薪。（資料圖／中華郵政提供）

記者李姿慧／台北報導

為響應行政院調升軍公教待遇政策，中華郵政著手規劃推動兩階段調薪，研擬回溯今年7月起實施定額加薪2千或4千元外，明年再調薪4%。中華郵政工會透露，中華郵政和交通部原則上同意該案，兩階段加薪將創史上新高。中華郵政表示，將依行政院方案辦理。

軍公教推動兩階段加薪，國營企業也陸續比照，中華郵政也已著手規劃，第一階段擬自115年7月1日起實施定額調薪。非主管職人員職務待遇每月增加2千元；主管職人員每月調增4千元。第二階段規劃自116年起實施通案調薪4%。

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中華郵政工會理事長林榮州表示，工會爭取中華郵政員工調薪方案，盼比照軍公教調薪版本辦理，中華郵政董事長也相當支持，交通部原則上也同意調薪方向，只要是在中華郵政公司費用框架內辦理就沒有意見，兩階段合計調薪幅度約可達6%至10%，創下中華郵政史上最高調薪幅度，約2萬5000名員工可受惠。

林榮州指出，工會爭取主管加給調整，主要原因是目前基層與主管之間的待遇差距較小，許多窗口同仁不願意擔任主管，認為「CP值不高」，擔任主管不僅工作壓力大，也要承擔更多業務業績責任，透過調整待遇，將可提高同仁擔任主管的意願。

此外，林榮州也提到，中華郵政目前面臨人才斷層，近年退休人員增加，新人休假需求較高，基層人力不足，許多員工休假困難，中華郵政將於7月19日辦理招考外，明年3月也預計再次招募人力，希望透過持續招考補足人力缺口及斷層問題，調薪方案對招募人力也有幫助。

針對兩階段調薪方案，中華郵政僅低調表示，中華郵政公司將依照行政院的方案辦理。