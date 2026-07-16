近期指導學生全延畢！學霸教授「為財殺人？」　擁美國籍原因曝

▲在陽明交大擔任教授的林姓男子持刀狠殺連襟，背後動機引發熱議。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

新竹市音樂教室14日下午發生砍人命案，在陽明交大擔任教授的43歲林姓男子持藍波刀狠砍妻子的妹夫紀姓店長，造成對方傷重身亡。警方初步調查認為可能與家族財產糾紛有關，林男的背景也被起底，甚至傳出他近期指導的研究生全都延畢，引發議論。

據報，林男狂砍紀男30多刀後遭警方開槍制伏、戒護送醫。經調查，該音樂教室為林男妻子娘家所經營。林男的王姓妻子為家中大姊，然而早在10年前就姊妹間就因為家族遺產分配與音樂教室經營權發生過嚴重衝突，多年沒有互動。案發當天是公司股權變動、由二妹丈夫紀男接任負責人的第一天。

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林男妻子向警方坦言，他們和二妹家人早已形同陌路，3年前才因經營權爭執，案發當天丈夫說要出門找人，未料竟是到音樂教室行凶。

曾獲優良教學獎 教授為何行凶？學生何去何從？

而林男被捕後，他的家世背景也被起底，他是頂尖大學「學霸」，赴美留學取得密西根大學電機工程博士後，回到台灣母校陽明交大任教，專長在第三代太陽能電池、半導體元件物理與模擬、CMOS影像感測器元件與電路設計，還曾獲頒電機學院「院優良教學獎」。

不過學生對他評價兩極，有人說他很佛、脾氣很好，但也有人形容他是幽靈教授、找不到人。事件發生後，陽明交大校方發布聲明對於這起事件表達遺憾，並將網站上關於林男的師資資料下架；主任祕書蔡金吾表示，已在第一時間啟動輔導機制、提供心理支持與諮商服務，課程也會由其他老師來接替，確保學生權益不受影響。

然而據《民視新聞》報導，林男近期指導的研究生全都延畢，具體原因尚待了解。

先前報導指出林男為美國籍，據悉是因為他在美國出生，他的父親也是交通大學的退休教授，出身書香世家的他為何性格大變痛下毒手，詳細原因仍待警方進一步調查釐清犯案動機。



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