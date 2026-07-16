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蘋果芬普寧容許量放寬6倍　蔡宗豪串聯李中岑、李佳蓉抗議

▲國民黨台南市議員蔡宗豪串聯李中岑、李佳蓉，針對蘋果芬普寧殘留容許量調整發聲。（記者林東良翻攝，下同）

▲國民黨台南市議員蔡宗豪串聯李中岑、李佳蓉，針對蘋果芬普寧殘留容許量調整發聲。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中央將蘋果殺蟲劑「芬普寧」殘留容許量由0.5 ppm調整為3.0 ppm，引發食安疑慮，國民黨台南市議員蔡宗豪16日宣布加入全台基層民代連署，並串聯市議員李中岑、市議員候選人李佳蓉跨選區發聲，批評衛福部放寬標準過於草率，要求重新評估並提高進口蘋果抽驗比例。

▲國民黨台南市議員蔡宗豪串聯李中岑、李佳蓉，針對蘋果芬普寧殘留容許量調整發聲。（記者林東良翻攝，下同）

蔡宗豪指出，蘋果是許多幼童喜愛的水果，也是家長準備副食品時常見的選擇，中央在未充分向社會說明的情況下放寬殘留容許量，容易引發家長疑慮。

蔡宗豪表示，孩子健康沒有妥協空間，衛福部不應要求民眾全盤接受仍有疑慮的標準，應立即重啟評估。他身為地方民代，將串聯更多同仁發聲，要求中央正視基層對食安問題的憂慮，並要求行政院長下台負責。

育有3名子女的李中岑表示，家長對孩子吃進肚子裡的每一口食物都格外謹慎。她引述消基會資料指出，日本2021年已將蘋果芬普寧殘留標準調整為2 ppm，台灣卻提高至3 ppm，相關差異應向社會清楚說明。

▲國民黨台南市議員蔡宗豪串聯李中岑、李佳蓉，針對蘋果芬普寧殘留容許量調整發聲。（記者林東良翻攝，下同）

李中岑並稱，根據申請業者提出的田間試驗，芬普寧殘留最大值約為1.125 ppm，衛福部卻將容許量提高至3.0 ppm，令人質疑調整依據。她要求政府公開幼兒及高風險族群長期攝食風險評估，回應家長疑慮。

李佳蓉表示，食安是民眾最基本的日常需求，政府不能只以「與國際接軌」回應質疑，相關標準應朝更嚴格方向檢視。她與蔡宗豪、李中岑跨世代、跨選區共同發聲，要求中央在消除社會疑慮前，恢復原有0.5 ppm標準。

▲國民黨台南市議員蔡宗豪串聯李中岑、李佳蓉，針對蘋果芬普寧殘留容許量調整發聲。（記者林東良翻攝，下同）

李佳蓉也要求中央全面提高海關對進口蘋果的抽驗比例，公布檢驗結果及風險評估依據，保障消費者知情權，讓民眾能安心選購。

蔡宗豪、李中岑與李佳蓉共同呼籲，食安標準涉及全民健康，衛福部應重新檢討相關政策、完整公開科學評估資料，並廣泛聽取民間意見。他們也呼籲更多基層民代加入連署，共同要求中央守住食安底線。

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