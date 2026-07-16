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行車糾紛氣罵「龜兒子」　駕駛3句話挨罰6000元

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿茂（化名）去年3月間與騎士A男發生行車糾紛，等待警員到場處理期間，他竟脫口罵出三字經、「龜兒子」、「啞巴喔」等話，反而害自己吃上官司。彰化地院法官日前審理之後，依犯公然侮辱罪，判處阿茂罰金6000元。

尖叫,生氣,憤怒,難過,崩潰,吵架,罵人（示意圖／CFP）

▲阿茂辯稱當時說的話都是口頭禪，但未獲得法官採信。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿茂2025年3月與騎士A男發生行車糾紛，雙方在彰化縣某巷口處停車理論，並報警處理，但在等待警員到場期間，他竟當場對A男說出三字經、「龜兒子」、「啞巴喔」等話。A男自認人格尊嚴及社會評價受到貶損，憤而提告。

阿茂坦承當時的確有脫口說出那些話，但強調那只是他的口頭禪，並無公然侮辱A男的意思。

不過，彰化地院法官認為，三字經、「龜兒子」、「啞巴喔」等話，依照一般社會大眾觀感，顯然帶有嘲諷、輕蔑、鄙視、貶低及使人難堪的意思，屬於侮辱言語無誤。

法官指出，況且從行車記錄器等證據看來，阿茂是因為行車糾紛與A男發生言語爭執，心生不滿才在道路上開罵，持續時間並非短暫，顯見他的行為具有針對性，聽聞者也可以感受到他陳述內容的攻擊性，絕非隨口而出的口頭禪。

最終，法官仍認定阿茂的行為足以貶損A男的名譽，並依犯公然侮辱罪，判處他罰金6000元，得易服勞役6日。全案仍可上訴。

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