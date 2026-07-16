正妹網紅參選議員　曬身分證「名字真的4個字」：不是藝名

▲柯莉絲汀強調是用本名參選。（圖／翻攝自柯莉絲汀FB）

記者鄺郁庭／綜合報導

正妹網紅「柯莉絲汀」投入嘉義市東區議員選舉，將以無黨籍身分參選，不過比起政見，許多人第一時間反而對她的名字感到好奇，懷疑「柯莉絲汀」只是經營社群使用的藝名。為了證明自己所言不假，她直接拿出身分證入鏡，強調這就是戶籍上的真實姓名，4個字一字不差，特殊名字隨即掀起熱烈討論。

柯莉絲汀近日上影音節目「媒角抵加」，強調自己的本名真的是「柯莉絲汀」，「你們不要再覺得什麼開玩笑了」，秀出遮住出生年月日、身分證字號及住址等個人資料的身分證，姓名欄清楚顯示「柯莉絲汀」4個字，證實並非臨時取的藝名。

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據了解，柯莉絲汀5月底曾在臉書發文，近半年最常被問到，「網紅當得好好的，幹嘛沒事想不開跑來碰政治？」她坦言，並不是抱著偉大理想，而是單純覺得，若能成為讓家鄉變更好的一份子，人生會更有意義。

沒有政黨派系 仍想挑戰地方

過去8年，她透過自媒體介紹嘉義、推廣在地店家與觀光，後來逐漸發現，真正能監督市政、推動改變並幫助更多人的角色，是民意代表，柯莉絲汀直言，「我相信自己可以勝任這份工作，這就是我最早想參選的原因，反正我也能做好，那我幹麻不做？」

參選消息曝光後，出現許多勸退聲音，質疑她「沒政黨、沒派系、沒金主怎麼選？」也有人認為嘉義選戰不好打，或直言政治太黑暗，要她別傻了。柯莉絲汀自嘲，若把這些唱衰內容寫成連載，大概能像鄉土劇一樣，一路演到2248集。不過，越多人不看好，反而讓她更想證明，政治不該只是有錢有權者的遊戲。