成大「討海人」勇闖歐洲人力潛艇賽　蔚藍號刷新隊史多項紀錄

▲成大「討海人」團隊攜帶第三代自製潛艇「Azure蔚藍號」，參加2026歐洲國際人力潛艇競賽。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國立成功大學學生組成的人力潛艇「討海人」團隊，攜帶第三代自製潛艇「Azure蔚藍號」，前往英國樸茨茅斯參加2026歐洲國際人力潛艇競賽，團隊克服艙蓋開啟、操控系統故障等狀況，最終成功完成耐久賽，最高航速提升至2.9節、最佳完賽時間縮短至2分59秒，刷新隊史多項紀錄。

歐洲國際人力潛艇競賽於6月29日至7月10日，在英國QinetiQ大型試驗水槽舉行，共有來自美國、加拿大、英國、新加坡、波蘭及印度等國19支隊伍報名，最終僅12隊通過乾測試、濕測試及潛水員測試，取得正式競賽資格。

成大「討海人」團隊順利完成首週所有安全及性能檢測，挺進第2週計分賽。蔚藍號首次進入賽道便成功完賽，並持續改寫團隊歷年最佳成績。

競賽期間，蔚藍號一度發生主艙蓋在航行途中意外開啟，以及操控系統失靈等問題。團隊利用每次下水間有限的整備時間，分析故障原因、調整機構並搶修，憑藉穩定完賽表現，取得僅6支隊伍能晉級的耐久賽資格。

耐久賽要求潛艇連續完成2圈賽道。團隊首次挑戰完成第1圈後，第2圈因操控系統故障衝出賽道，隊員立即在潛艇升降平台進行緊急搶修，重新調整控制機構後再次下水，最終成功完成耐久賽，突破上屆未能完賽的紀錄。

本次參賽的第三代潛艇「Azure蔚藍號」全長約3.10公尺，不含螺槳，船殼重量約60公斤，採真空輔助樹脂灌注成型技術製作，並將原有單螺槳改為同軸反轉螺槳，提升推進效率。團隊也將傳動系統從外變速機構改為內變速設計，降低水下換檔機構暴露造成的故障風險，並重新設計船體配置與控制系統，提升潛艇的操控性、穩定性及維修便利性。

團隊表示，本屆雖未獲得獎項，但整體成績較上屆明顯進步，最高航速從2.37節提升至2.9節，最佳完賽時間由3分11秒縮短至2分59秒，速度排名也從第6名提升至第4名，並首度成功完成耐久賽。「Azure」象徵環繞台灣的蔚藍海洋，也代表團隊希望透過人力潛艇，將台灣海洋工程實力及學生自主實作成果帶上國際舞台。

成大「討海人」團隊成立於2020年9月，由系統及船舶機電工程學系副教授陳政宏指導。本屆團隊共有7名成員，均來自系統及船舶機電工程學系，年級涵蓋大二至碩二。自2022年首次代表台灣參賽以來，已連續3屆登上歐洲國際人力潛艇競賽舞台。

團隊感謝企業、贊助廠商、學校及繫上長期提供技術經驗、設備與資源支援，讓學生得以持續挑戰國際賽事，並將每次參賽經驗轉化為下一代潛艇持續改良的動力。