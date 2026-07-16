　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

成大「討海人」勇闖歐洲人力潛艇賽　蔚藍號刷新隊史多項紀錄

▲成大「討海人」團隊攜帶第三代自製潛艇「Azure蔚藍號」，參加2026歐洲國際人力潛艇競賽。（記者林東良翻攝，下同）

▲成大「討海人」團隊攜帶第三代自製潛艇「Azure蔚藍號」，參加2026歐洲國際人力潛艇競賽。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國立成功大學學生組成的人力潛艇「討海人」團隊，攜帶第三代自製潛艇「Azure蔚藍號」，前往英國樸茨茅斯參加2026歐洲國際人力潛艇競賽，團隊克服艙蓋開啟、操控系統故障等狀況，最終成功完成耐久賽，最高航速提升至2.9節、最佳完賽時間縮短至2分59秒，刷新隊史多項紀錄。

歐洲國際人力潛艇競賽於6月29日至7月10日，在英國QinetiQ大型試驗水槽舉行，共有來自美國、加拿大、英國、新加坡、波蘭及印度等國19支隊伍報名，最終僅12隊通過乾測試、濕測試及潛水員測試，取得正式競賽資格。

▲成大「討海人」團隊攜帶第三代自製潛艇「Azure蔚藍號」，參加2026歐洲國際人力潛艇競賽。（記者林東良翻攝，下同）

成大「討海人」團隊順利完成首週所有安全及性能檢測，挺進第2週計分賽。蔚藍號首次進入賽道便成功完賽，並持續改寫團隊歷年最佳成績。

競賽期間，蔚藍號一度發生主艙蓋在航行途中意外開啟，以及操控系統失靈等問題。團隊利用每次下水間有限的整備時間，分析故障原因、調整機構並搶修，憑藉穩定完賽表現，取得僅6支隊伍能晉級的耐久賽資格。

耐久賽要求潛艇連續完成2圈賽道。團隊首次挑戰完成第1圈後，第2圈因操控系統故障衝出賽道，隊員立即在潛艇升降平台進行緊急搶修，重新調整控制機構後再次下水，最終成功完成耐久賽，突破上屆未能完賽的紀錄。

▲成大「討海人」團隊攜帶第三代自製潛艇「Azure蔚藍號」，參加2026歐洲國際人力潛艇競賽。（記者林東良翻攝，下同）

本次參賽的第三代潛艇「Azure蔚藍號」全長約3.10公尺，不含螺槳，船殼重量約60公斤，採真空輔助樹脂灌注成型技術製作，並將原有單螺槳改為同軸反轉螺槳，提升推進效率。團隊也將傳動系統從外變速機構改為內變速設計，降低水下換檔機構暴露造成的故障風險，並重新設計船體配置與控制系統，提升潛艇的操控性、穩定性及維修便利性。

▲成大「討海人」團隊攜帶第三代自製潛艇「Azure蔚藍號」，參加2026歐洲國際人力潛艇競賽。（記者林東良翻攝，下同）

團隊表示，本屆雖未獲得獎項，但整體成績較上屆明顯進步，最高航速從2.37節提升至2.9節，最佳完賽時間由3分11秒縮短至2分59秒，速度排名也從第6名提升至第4名，並首度成功完成耐久賽。「Azure」象徵環繞台灣的蔚藍海洋，也代表團隊希望透過人力潛艇，將台灣海洋工程實力及學生自主實作成果帶上國際舞台。

成大「討海人」團隊成立於2020年9月，由系統及船舶機電工程學系副教授陳政宏指導。本屆團隊共有7名成員，均來自系統及船舶機電工程學系，年級涵蓋大二至碩二。自2022年首次代表台灣參賽以來，已連續3屆登上歐洲國際人力潛艇競賽舞台。

▲成大「討海人」團隊攜帶第三代自製潛艇「Azure蔚藍號」，參加2026歐洲國際人力潛艇競賽。（記者林東良翻攝，下同）

團隊感謝企業、贊助廠商、學校及繫上長期提供技術經驗、設備與資源支援，讓學生得以持續挑戰國際賽事，並將每次參賽經驗轉化為下一代潛艇持續改良的動力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
日AV女優定居香港「不選台灣」：亞洲工資最低
飛到北海道「全機100多件行李在高雄」　旅客全傻眼
杜汶澤台北麵館出事了！突開除店長　發聲明切割
快訊／台中前議員夫婦慘了　判刑定讞將發監
「阿根廷滾出世足」連署破千萬！　鄰國也不挺
快訊／全台最大「幣想」勾詐團洗錢23億　主謀判囚22年
子瑜才爆離開JYP　TWICE娜璉媽媽突發聲網炸鍋
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東縣府攜手地檢署反賄選大遊行　號召全民拒賄選守護民主價值

擅用無人機不再冒險監控　弘光科大輔導中彰投環保志工考照

蘋果芬普寧容許量放寬6倍　蔡宗豪串聯李中岑、李佳蓉抗議

成大「討海人」勇闖歐洲人力潛艇賽　蔚藍號刷新隊史多項紀錄

台東馬蘭警調閱監視器尋人　助迷途老婦平安返家

不只會辦案！知本警熟練接電救援　深夜助拋錨車脫困

太麻里警電台開講　宣導反詐騙及交通安全

台南攜手產業導入ISO 59004　黃偉哲：循環經濟是企業新競爭力

警消攜手耐心勸導化解危機　關山警即時救援守護珍貴生命

台南稽查8家微型電動二輪車租賃業者　全數掛牌投保未見明顯改裝

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

「滿天星號」布袋外海擱淺　227人受困海上！1孕婦送醫

法國0:2慘敗西班牙出局　姆巴佩開砲：配不上四強　亞馬爾6殺封神闖決賽

教授犯案前身影曝！晴天詭撐透明傘、提裝刀帆布袋悠哉步行

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

川普威脅伊朗下周開始炸電廠：炸到我說夠了為止

台東縣府攜手地檢署反賄選大遊行　號召全民拒賄選守護民主價值

擅用無人機不再冒險監控　弘光科大輔導中彰投環保志工考照

蘋果芬普寧容許量放寬6倍　蔡宗豪串聯李中岑、李佳蓉抗議

成大「討海人」勇闖歐洲人力潛艇賽　蔚藍號刷新隊史多項紀錄

台東馬蘭警調閱監視器尋人　助迷途老婦平安返家

不只會辦案！知本警熟練接電救援　深夜助拋錨車脫困

太麻里警電台開講　宣導反詐騙及交通安全

台南攜手產業導入ISO 59004　黃偉哲：循環經濟是企業新競爭力

警消攜手耐心勸導化解危機　關山警即時救援守護珍貴生命

台南稽查8家微型電動二輪車租賃業者　全數掛牌投保未見明顯改裝

真的嗆梅西「C羅比較強」？貝林漢姆親揭衝突細節

五股菜市場藏日料職人！曾於無菜單名店掌廚　10元爽喝鮮魚味噌湯

Red Velvet Joy瘦到剩骨頭！肉感身材消失　近況照震驚韓媒

貝林漢姆巴替補球員挨轟輸不起　英媒曝：是他先挑釁的！

不是沒洗乾淨！醫揭狐臭「4大特徵」快自測　耳垢濕黏也中了

王滬寧見「金正恩心腹」　討論加強黨際交流、經濟合作

頂尖教授「寧可玉石俱焚」殺妹婿　律師揭家族傳承大忌：1人拿全部

坦言藍白推6公投造成選務極大困難　游盈隆：若4案恐開票到半夜3點

彰化伸港清晨大停電！5399戶受影響　兇手松鼠慘被電死

台東縣府攜手地檢署反賄選大遊行　號召全民拒賄選守護民主價值

【咕嚕咕嚕】桃園淹水！騎士連人帶車栽水溝...秒爬起繼續騎是個狠人

地方熱門新聞

快訊／拖吊車國道撞扁　男明顯死亡

中信兄弟強打反詐！嘉市警「165開球」守護球迷

2026桃園電影節　首辦國際科技論壇

南投縣家庭暴力防治宣導活動7／18竹山紫南宮登場

台中公布癌油流向日正豆漿、平價牛排

排灣族調查站主任返鄉　用族語宣導反賄選

日本母女行李塞644萬現鈔　高雄機場出境全遭沒入

台南稽查8家微型電動二輪車租賃業者全數掛牌投保未見明顯改裝

第一作戰區聯合防禦操演　模擬敵情威脅戰術轉移

南投翁颱風天巡田卻失聯　警冒風雨尋獲

走進台南白色記憶！湯德章故居開展

台南攜手產業導入ISO 59004循環經濟是企業新競爭力

中聯油風暴擴大！再增瓦城、鬍鬚張

台南愛文芒果香飄日本校園學童手繪感謝畫冊萌翻黃偉哲

更多熱門

相關新聞

全台首創AI助攻羽球賽！成大公開賽2155人參戰、2161場開打

全台首創AI助攻羽球賽！成大公開賽2155人參戰、2161場開打

2026「第33屆藝群成大羽球公開賽」15日至19日在成功大學勝利校區新建游泳池暨球類場館4樓登場，今年吸引2155名選手報名，預計進行2161場賽事，其中青年組開放報名後僅5分鐘就額滿，追加名額也迅速被搶光，賽事今年更首度導入AI數位服務，推出LINE成大公開賽AI助手，讓選手可即時查詢賽程及各項賽事資訊。

恐怖極端高溫　歐洲熱浪逾萬人超額死亡

恐怖極端高溫　歐洲熱浪逾萬人超額死亡

成大一門雙院士！吳顯揚、郭正山當選中研院工程科學組院士

成大一門雙院士！吳顯揚、郭正山當選中研院工程科學組院士

歐洲極右派勢力再起！民粹不是突然出現　是人民沒信心的政治反撲

歐洲極右派勢力再起！民粹不是突然出現　是人民沒信心的政治反撲

歐洲高溫狂奪3700命　法國2000人死在家裡

歐洲高溫狂奪3700命　法國2000人死在家裡

關鍵字：

成大討海人歐洲人力潛艇賽蔚藍號

讀者迴響

熱門新聞

教授殺人內幕如同八點檔　妻任負責人3年被拔

終場哨響梅西直接跪地！

貝林漢姆輸球崩了？賽後竟「甩巴掌」21歲小將

嘉義「正妹物流士」是單身！　閨蜜出面闢謠

青安3.0明出爐！年收200萬以下、未滿50歲可申請　貸款原則總額1000萬

獨／直擊小甜甜現身地檢署　涉過失傷害遭起訴

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉

新竹「殺人教授」簡居學校宿舍！妻神隱原因曝光

快訊／8級強風！　午後雨最大

102歲人瑞閃婚68歲看護「結局大逆轉」　推輪椅搶8億爸爸

天天胃痛、脹氣「照胃鏡卻正常」　醫師揭真相

「教授殺死妹婿！」網點破1關鍵：全家都有問題

梅西6分鐘拯救阿根廷！

青安3.0將拍板　鄉民可買房：新的替死鬼

彰化小建商撐不住　7棟「別墅半成品」淪法拍

更多

最夯影音

更多
露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命
教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面