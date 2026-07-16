教師工會籲修正「員額編制」　大校推小班制、小校保人力

▲台教產等9大教師工會聯合立委、家長，呼籲教育部修正《員額編制準則》。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

今年全國出生數恐跌破9萬大關，台教產等9大教師工會與立委今天共同呼籲教育部，修正《員額編制準則》，大校應立即調降班級人數，並推動小班制，小校則須建立基本人力保障並從寬配置，並將「大校推小班、小校保人力」列為年底大選政見指標。

少子化海嘯來襲，預估今年新生兒總數恐跌破9萬人。包括台教產等9大教師工會聯合立委、家長等單位，共同召開記者會，並大喊「親師生要精緻、精緻教育不能等」、「大校推小班、小校保人力」等口號，呼籲教育部修正《員額編制準則》。

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台教產秘書長李雅菁指出，《員額編制準則》從104學年定案至今未曾調整，導致「國小每班29人、設置教師1.65人；國中每班30人、設置教師2.2人」標準已十年未改變，隨著少子女化海嘯衝擊擴大，對國小、國中造成嚴重衝擊，而危機就是教育精緻化的轉機，呼籲教育部修正準則，落實大校調降班級人數與明定上限。

立法委員蔡春綢則表示，自己長期在基層服務，深刻感受到少子女化海嘯對地方及偏鄉學校帶來的巨大衝擊，面對少子化海嘯，政府絕對不能只用「減班、減師、裁併校」等消極手段來因應，未來將在立法院全力推動，要求政府將「國中小每班25人、高中職每班30人」納入政策目標，分年落實小班教學，依學生實際的「課程與基本學習需求」來配置穩定、合理的教師人力。

立法委員張雅琳強調，少子女化不應成為減班、減師、減校理由，而應成為教育精緻化契機，而現行國小每班29人、國中每班30人的標準，已難以回應學習落後、特殊教育、情緒支持等多元需求，支持並呼籲教育部研擬修正《員額編制準則》，推動「大校降人數、小校增編制」雙軌改革，同時超額教師更不是多餘人力，可優先投入學習扶助、特殊教育、學生輔導、分組教學及行政減量，穩定學校教學團隊。

台灣家長教育聯盟王醒之理事長指出，現行硬性的員額計算，容易讓小校老師因兼任行政與跨領域教學而分身乏術。家長由衷期盼教育部能體諒基層教師的辛勞，改以「學生的學習需求」配置人力，並同步提供充足的資源來協助教師專業發展與成長，別讓人口危機流於資源的縮減。