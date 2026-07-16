中聯致癌油廠商　台中市府4年來僅抽驗一次油品「上次已是2年前」

▲台中致癌油抽查。（圖／台中食安處提供）



記者杜冠霖／台北報導

位於台中的中聯油脂生產的大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘」超標，問題油流入市面，波及多家餐飲業者及校園團膳，引發食安風暴。台中市長盧秀燕也砲轟中央蓋牌，更要求相關中央官員下台。而根據市府相關公文與稽查紀錄，台中市政府在2022年到2025年共稽查6次，直到事件爆發前，真正抽驗油品只有1次，是2年多前的2024年4月26日。

▼台中市政府稽查問題油狀況。（圖／翻攝江肇國臉書）



盧秀燕日前表示，致癌油事件中央決策失序，開始沒揭牌、事後又蓋牌。應該向國人道歉，做不好的首長及內閣就讓他下台；如果做不好的人和稀泥，繼續做的話，國人就看不到維護食安的決心。

對於盧秀燕要求中央相關官員下台，民進黨台中市長參選人何欣純今（16日）呼籲，請盧秀燕先放下心中那份競逐大位的執念，以市民健康為最大考量。

何欣純表示，中聯生產的油品驗出致癌物超標，民眾恐慌、相關產品下架回收，中下游關聯產業，無辜食品加工、餐飲小吃店家損失慘重，黑心無良廠商必須重懲。食安關係國人健康，更牽涉整體食品供應鏈的系統性管理，但所有控管都須建基於完善的「源頭管理」，源頭稽查是第一步。

何欣純指出，昨天，台中市議員公布市府公文，資料顯示，中聯油脂2022年到2025年共稽查6次，直到事件爆發前，真正抽驗油品只有1次，是在2年多前的2024年4月26日，市民各界正在等待市府的回應。

何欣純表示，不禁回想，台中去年爆發非洲豬瘟，養豬場的廚餘蒸煮紀錄稽查、輕忽檢體採樣、疫情調查不確實，釀成當時全國買不到台灣豬的風暴，所幸中央及時進駐台中，與地方攜手合作防疫，才能一起度過難關，過程都歷歷在目。

何欣純呼籲台中市長盧秀燕，先請放下心中那份競逐大位的罣礙與執念，以台中市民的安全健康為最大考量。食安從沒任何僥倖空間，不會有藍綠，更沒有中央、地方之分，人民期待政府一體、攜手聯防合作，從原料製品到市民餐桌，守住食品安全的每一道防線。