前列腺癌復發病竈藏哪裡？　PSMA PET／CT助前列腺癌精準治療

▲安南醫院導入PSMA PET／CT檢查服務，可協助精準定位前列腺癌復發及微小轉移病竈。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



前列腺癌患者接受手術、放射治療或荷爾蒙治療後，病情看似穩定，追蹤期間卻可能出現前列腺特異抗原（PSA）持續升高情形，當電腦斷層（CT）及骨骼掃描均找不到病竈時，往往讓醫師與患者陷入治療決策困境，台南市立安南醫院導入PSMA PET／CT檢查服務，可協助精準定位復發及微小轉移病竈，讓後續治療更有方向。

安南醫院泌尿科主任陳億聲表示，前列腺癌治療後PSA升高，代表患者體內可能仍有癌細胞存在，但僅憑數值無法判斷癌細胞究竟藏在哪裡。尤其接受根治性攝護腺切除術後，出現PSA攀升的疑似復發患者，若無法確認病竈位置，醫師便難以決定是否進行救援性放射治療、荷爾蒙治療或其他治療。

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陳億聲指出，PSA能提醒醫師癌細胞可能仍存在，PSMA PET／CT則能進一步協助找出病竈位置。近年國際治療指引高度推薦PSMA PET／CT，也就是攝護腺特異性膜抗原正子電腦斷層掃描，利用前列腺癌細胞表面高度表現的PSMA蛋白作為標靶，偵測傳統影像難以發現的微小病竈。

除了治療後復發評估，PSMA PET／CT也可應用於攝護腺癌初次診斷階段，協助發現CT、核磁共振（MRI）及骨骼掃描未能察覺的微小轉移，讓疾病分期及後續治療決策更精準。

安南醫院核醫科林裕益指出，PSMA PET／CT最大的價值，是將抽象的PSA數位轉化為具體可見的病灶地圖。過去部分患者PSA持續升高，卻遲遲無法確認復發位置，如今可透過PSMA PET／CT一次完成全身性評估，更有效發現淋巴結、骨骼或其他部位的轉移病灶。

根據國際研究，PSMA PET／CT用於前列腺癌生化復發患者，病竈偵測率可達8成以上，並能改變超過6成患者的治療策略，已逐漸成為全球前列腺癌精準醫療的重要工具。

安南醫院院長林聖哲表示，精準醫療不只是治療技術進步，更重要的是讓患者在正確時間接受適合的治療。院方近年持續引進先進醫療設備及創新診療技術，從癌症篩檢、精準診斷到個人化治療，打造完整整合照護體系。

林聖哲強調，導入PSMA PET／CT服務，是安南醫院推動精準癌症醫療的重要里程碑，希望透過更敏銳的影像工具，協助醫師提早發現病竈、精準制定治療策略，讓患者不再只是追著PSA數位擔憂，而能真正掌握疾病狀況與治療方向。

目前安南醫院已提供PSMA PET／CT檢查服務，由泌尿腫瘤科、血液腫瘤科、放射腫瘤科及核醫科等跨專科團隊合作，為前列腺癌患者提供更完整、精準的診療照護，讓癌症治療從經驗判斷走向精準決策。