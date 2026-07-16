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DeepSeek不行當作者！　知網下架AI署名論文

▲▼嚴格遏止論文買賣、代寫　陸教育部：參與學生開除學籍。（圖／CFP）

▲知網下架AI署名論文。（示意圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

在近期發生蔣方舟、賈淺淺等論文抄襲爭議事件之際，中國大陸最大、最完整的學術文獻資料庫「知網」15日針對涉及人工智慧（AI）產出論文發布聲明，強調不接受AI工具被列為論文署名作者，已對DeepSeek等AI列為作者的論文做下架處理。

「CNKI知網」微信公眾號發布的「知網關於人工智能（人工智慧）署名為作者的論文處理聲明」指出，近期部分期刊刊發了將DeepSeek、Gemini等AI列為作者的論文，在業界引發版權權屬、學術規範相關合規爭議。對此類AI署名論文，知網已做下架處理。

聲明首先強調，根據大陸相關法律規定，AI不具備民事主體資格，既無民事權利能力，亦無民事行為能力，將AI署名為作者，不符合法律規定。AI僅屬於科研輔助工具，其生成內容對應的著作權，應歸屬於進行實質性智力創作的研究者。

其次，出版倫理層面不符合學術誠信與責任劃分要求。聲明說，文章署名作者需對研究內容真實性、論證邏輯及全部學術問題承擔相應責任，AI無法承擔學術核查、整改、追責等相關義務。

聲明接著指出，論文內容是作者使用AI工具輔助寫作而生成，並非由AI工具指揮作者寫作生成。若將AI列為作者，將導致責任主體模糊，滋生學術不端隱患，違背通用的科研誠信與出版倫理規範。

最後，聲明表示，當前，知網不接受AI工具被列為論文署名作者。所有作者須為自然人、法人或非法人組織，並對論文內容的真實性、原創性、學術規範及AI工具使用的合規性承擔責任。

同時，AI工具在投稿中的應用，應遵守人工智慧倫理規範和學術規範。作者如在學術研究與論文寫作過程中使用了AI工具，須在論文研究方法或致謝段落明確說明，以保證使用AI的透明性和可溯源性。對違背上述原則的論文，知網有權不予上線傳播。

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