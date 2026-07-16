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民生消費 消費焦點 美妝塑身 品味家居

全家退款名單擴大　新增「雞柳條、雞胸、桂冠沙拉」3商品

▲全家便利商店。（圖／記者廖婕妤攝）

▲全家便利商店更新「油品事件公告」，新增3項可退款商品。（圖／資料照）

記者林育綾／綜合報導

毒油風暴延燒，全家便利商店日前更新退款公告，退款品項擴大，新增「桂冠沙拉、黑胡椒蒜味雞柳條、義式經典嫩雞胸」共3項商品。凡於指定期間購買、符合批號商品，即日起至9月13日止，可持發票、交易明細、會員消費紀錄、刷卡紀錄等購買佐證資料，至全台任一全家店舖辦理退款。

全家在14日於官網「油品事件公告」新增退款商品3項：

1.桂冠沙拉

購買期間：115年4月9日至7月5日
商品效期批號：115年7月8日至7月15日

2.黑胡椒蒜味雞柳條

購買期間：115年3月28日至4月30日
商品效期批號：115年4月27日至4月30日

3.義式經典嫩雞胸

購買期間：115年5月7日至6月12日
商品效期批號：115年6月6日至6月8日、115年6月10日至6月12日

全家表示，消費者可持發票、交易明細、會員消費紀錄、刷卡紀錄等相關購買佐證資料，至全台任一全家店舖辦理退款，受理期限至9月13日止。

此外，全家日前已針對黃金魚堡、魔王愛吃辣雞堡、粗飽系雞排炒飯、鐵板滑蛋炸豬排丼、美式雞腿堡，以及Fami煮煮指定品項啟動退款作業。其中，前5項商品可持購買憑證或可辨識效期批號商品至門市退款；Fami煮煮系列則須致電客服專線0800-221-363，提供訂單（物流）批號、消費日期及品項名稱辦理退款。

全家表示，將持續落實食品安全管理，針對供應商採三級管理及三階追溯措施，並委託第三方公證單位執行工廠評鑑、原物料審查及後市場監測，持續強化供應商及上游廠商的溯源管理。

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