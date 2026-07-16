從台灣進口「禁書」　香港書展開幕日「5名書店店員被捕」

▲「留下書舍」女店員被捕，身穿「我是書店店員」上衣。（圖／翻攝文匯報）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港書展15日開幕，香港警方同日以展示及出售「具煽動意圖的書籍」為由，搜索了獨立書店「留下書舍」及「田園書屋」，並拘捕5人，其中一名被帶走的女子身穿「我是書店店員」上衣。據港媒報導，涉事「禁書」為從台灣進口的《唯紅花綻放：習近平時代的認同與歸屬》。

香港警方表示，國安處日前收到香港海關轉介，從一批境外寄來的貨物當中，發現「具煽動意圖」的書籍。

國安處15日搜索了旺角2間書店，拘捕3女2男，涉違反《維護國家安全條例》第24條「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為」罪。

香港警方指出，5名被捕人涉嫌於店鋪內展示具有煽動意圖的物品，以及出售具煽動意圖的刊物，內容包括煽動他人引起對香港特區政府、司法機構及執法部門的憎恨。人員亦於店鋪檢取一批涉案的具煽動意圖書籍。

香港警方強調，「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為」屬嚴重罪行，首次定罪可被判處監禁7年，市民切勿以身試法。

▼留下書舍曾在臉書發文，介紹《唯紅花綻放：習近平時代的認同與歸屬》一書。（圖／翻攝留下書舍臉書）



據香港《獨立媒體》報導，2間獨立書店被搜查的主因是從台灣進口了「衛城出版」所出版的《唯紅花綻放：習近平時代的認同與歸屬》，被港警認為是「具煽動意圖」的書籍。

《唯紅花綻放：習近平時代的認同與歸屬》的作者為美國全國公共電台（NPR）駐華府記者馮哲芸，國際人權新聞獎得主，曾派駐北京、台北。該書是馮哲芸多年採訪與親身經歷，以多位人物故事串起習近平時代中國的身分認同議題，包含維權律師、民營企業家、徐州「鐵鍊女」、銅鑼灣書店老闆林榮基等。