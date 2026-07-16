不只會辦案！知本警熟練接電救援　深夜助拋錨車脫困

▲員警使用巡邏車配備的救援電源線，協助故障車輛跨接電源，順利恢復發動。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局台東分局知本派出所副所長蕭永茂、警員王聖文日前執行巡邏勤務時，接獲民眾報案，指稱行經知本溫泉橋時車輛突然拋錨，受困橋面無法動彈。當時已值深夜，道路救援業者無法即時趕抵，駕駛焦急不已，只好向警方求助。

員警獲報後迅速趕赴現場，首先於故障車輛後方擺設警示設施，並協助疏導往來車流，避免發生二次事故。經初步檢查後，研判車輛疑因電瓶沒電導致無法發動，員警隨即取出巡邏車配備的救援電源線，熟練地協助實施跨接電源，確認接線安全無誤後，順利讓故障車輛重新發動，成功排除故障，讓受困駕駛得以平安返程。

受助民眾對警方不僅維護治安、處理交通事故，更具備道路救援能力感到十分驚喜，對員警熱心協助頻頻表達感謝，直呼警方的即時援助讓他在深夜倍感安心。

台東警察分局表示，員警除肩負治安維護及交通安全等核心工作外，巡邏勤務中也經常面對各類突發狀況，因此平時持續精進各項應變與救援技能，以便在第一時間協助民眾排除困難、化解危機。

警方也提醒民眾，出門前應先檢查車輛電瓶、輪胎及各項設備是否正常，並定期保養車輛，降低故障風險；若夜間行車遇有突發狀況，可立即撥打110請求協助，警方將視現場情形提供必要協助，共同守護用路人行車安全。