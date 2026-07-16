體感溫度飆破40度！農夫、龍舟手熱到暈倒　醫：沒流汗最危險

▲划龍舟好手體感溫度飆破40度昏厥，彰化秀傳醫院家醫科主任李育慶警告，這是熱中暑要儘快送醫。（圖／彰化秀傳醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

連日高溫侵襲彰化，戶外體感溫度飆破40度，彰化秀傳紀念醫院提醒民眾，若發現頭暈、乏力別以為只是一般的普通中暑，休息即可好轉，其實有可能是致命急症「熱中暑（Heat Stroke）「，若延誤處置，死亡率恐超過三成。近期院內已接連收治兩起因戶外農作與龍舟訓練引發的熱中暑病例，所幸搶救即時，均順利脫險。

隨著夏季高溫與戶外活動激增，彰化秀傳紀念醫院近期陸續收治熱中暑病例，患者體溫皆超過40°C，並出現意識混亂、皮膚乾熱等危險徵兆。

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▲高溫體感溫度飆破40度昏厥，彰化秀傳醫院家醫科主任李育慶警告，這是熱中暑要儘快送醫。（圖／彰化秀傳醫院提供）

家庭醫學科主任李育慶指出，日前一名60多歲男性在豔陽下整理農田近兩小時，返家後頭暈無力，家人原不以為意，未料他隨即意識混亂、皮膚發紅燙手且完全不流汗，送醫時核心體溫已超過40°C，確診熱中暑；另有一名30多歲男子參加端午龍舟練習，烈日下持續高強度運動，感到心跳加速仍勉強訓練，最終昏倒送醫，並出現橫紋肌溶解，經住院才穩定病況。兩案例皆凸顯高溫作業與運動的潛在致命風險。

李育慶指出，熱中暑與一般熱衰竭不同，其散熱機制完全失靈，會迅速導致腦部、心臟與腎臟等多重器官受損，民眾若發現體溫異常升高且停止流汗，應立即撥打119送醫，切勿誤判為疲勞而延誤黃金搶救時間。

▲預防熱中暑要適時補充水分及電解質。（圖／彰化秀傳醫院提供）

而中暑高風險族群包括65歲以上長者、嬰幼兒、慢性病患者、肥胖者，以及農民、建築工人、警消與戶外運動者。他提醒，若疑似熱中暑，應遵循五步驟急救：迅速移至陰涼處、鬆脫衣物、以濕毛巾擦拭並冰敷頸部與腋下、意識清醒時少量補充水分或電解質液，同時立即撥打119送醫。務必避免用酒精擦拭、服用退燒藥或大量灌水，以免加重病情。

李育慶強調「體溫超過40°C、停止流汗、意識改變，就是熱中暑的三大警訊」，提醒民眾夏季外出應避開正午時段，做好防曬，定時補水與休息，切勿硬撐工作或運動，才能遠離熱傷害風險。

▲▼高溫炎熱記得注意防曬。（圖／彰化秀傳醫院提供）