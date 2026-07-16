　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 政治烽火線 ET筋斗雲

香港書店遭搜數人被捕　賴清德：思想與文字不應因政治壓力而禁錮

▲▼總統賴清德5日出席「中華民國牙醫師公會全國聯合會第十六屆第一次會員代表大會」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

針對香港獨立書店，香港警方與國安處近日發動一連串突擊搜查行動，並以涉嫌展示、出售具「煽動意圖」，以及台灣出版的物品與書籍為由逮捕多人。對此，總統賴清德16日透過社群平台發聲，強調香港的出版、閱讀與言論自由，正承受持續且嚴峻的壓力，「我們要向所有在困境中堅守崗位的書店及文化工作者，表達關切與敬意；思想與文字，都不應因政治壓力而被禁錮」。

「每一間獨立書店，都是守護思想的重要所在」。賴清德表示，近日，香港多家獨立書店接連遭到搜查，相關人士也被拘捕。香港的出版、閱讀與言論自由，正承受持續且嚴峻的壓力。

賴清德指出，書店不只是販售書籍的場所，也是思想交會、保存社會記憶的重要空間。書籍可能成為罪證，書店也被迫反覆揣測無形的紅線。在這樣的壓力下，人民不再能自由地思考與表達，公共討論的空間也不斷被壓縮。

賴清德表示，台灣曾經歷查禁書刊、壓抑言論的戒嚴年代，深知民主自由得來不易。我們要向所有在困境中堅守崗位的書店及文化工作者，表達關切與敬意；思想與文字，都不應因政治壓力而被禁錮。他承諾，台灣會持續守護得來不易的民主自由，也期待香港社會的多元聲音與基本權利，獲得應有的尊重與保障。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
日AV女優定居香港「不選台灣」：亞洲工資最低
飛到北海道「全機100多件行李在高雄」　旅客全傻眼
杜汶澤台北麵館出事了！突開除店長　發聲明切割
快訊／台中前議員夫婦慘了　判刑定讞將發監
「阿根廷滾出世足」連署破千萬！　鄰國也不挺
快訊／全台最大「幣想」勾詐團洗錢23億　主謀判囚22年
子瑜才爆離開JYP　TWICE娜璉媽媽突發聲網炸鍋
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

坦言藍白推6公投造成選務極大困難　游盈隆：若4案恐開票到半夜3點

蔣萬安喊賴清德開食安國安會議　總統府：法律上中央地方都有責任

香港書店被搜　總統府：台灣走過39年解嚴之路知道民主得來不易

竟是正藍軍！藍控致癌油廠商「綠友友」　董座卻是國民黨大老

指賴清德和福壽董座合照關係匪淺　 陳以信連發2文否認翻車

大寶考上建中　「大學長」蔣萬安：不管到哪個學校都希望他開心

沈伯洋今提運動政見　蔣萬安：好的意見都會來參考

2018大選亂象　游盈隆不捨陳朝建：陽光燦爛官員恐抑鬱寡歡而死

毒油風暴中央地方掀口水戰　蔣萬安轟：卓榮泰下台、賴清德道歉

逆風為萬美玲發聲　王浩宇：溝通有禮貌！有些指控不是真的

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

「滿天星號」布袋外海擱淺　227人受困海上！1孕婦送醫

法國0:2慘敗西班牙出局　姆巴佩開砲：配不上四強　亞馬爾6殺封神闖決賽

教授犯案前身影曝！晴天詭撐透明傘、提裝刀帆布袋悠哉步行

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

川普威脅伊朗下周開始炸電廠：炸到我說夠了為止

坦言藍白推6公投造成選務極大困難　游盈隆：若4案恐開票到半夜3點

蔣萬安喊賴清德開食安國安會議　總統府：法律上中央地方都有責任

香港書店被搜　總統府：台灣走過39年解嚴之路知道民主得來不易

竟是正藍軍！藍控致癌油廠商「綠友友」　董座卻是國民黨大老

指賴清德和福壽董座合照關係匪淺　 陳以信連發2文否認翻車

大寶考上建中　「大學長」蔣萬安：不管到哪個學校都希望他開心

沈伯洋今提運動政見　蔣萬安：好的意見都會來參考

2018大選亂象　游盈隆不捨陳朝建：陽光燦爛官員恐抑鬱寡歡而死

毒油風暴中央地方掀口水戰　蔣萬安轟：卓榮泰下台、賴清德道歉

逆風為萬美玲發聲　王浩宇：溝通有禮貌！有些指控不是真的

五股菜市場藏日料職人！曾於無菜單名店掌廚　10元爽喝鮮魚味噌湯

Red Velvet Joy瘦到剩骨頭！肉感身材消失　近況照震驚韓媒

貝林漢姆巴替補球員挨轟輸不起　英媒曝：是他先挑釁的！

不是沒洗乾淨！醫揭狐臭「4大特徵」快自測　耳垢濕黏也中了

王滬寧見「金正恩心腹」　討論加強黨際交流、經濟合作

頂尖教授「寧可玉石俱焚」殺妹婿　律師揭家族傳承大忌：1人拿全部

坦言藍白推6公投造成選務極大困難　游盈隆：若4案恐開票到半夜3點

彰化伸港清晨大停電！5399戶受影響　兇手松鼠慘被電死

台東縣府攜手地檢署反賄選大遊行　號召全民拒賄選守護民主價值

逆轉英格蘭卻爆政治風暴！　球員高舉「福克蘭屬於阿根廷」布條

【人車噴飛對向】重機騎士北宜過彎自摔　大車司機神反應沒出人命

政治熱門新聞

青安3.0明出爐！年收200萬以下、未滿50歲可申請　貸款原則總額1000萬

四叉貓曝佀廣洋大學作弊證據　同一人代寫答案

全場只喊梅西！球王將榮耀給隊友

國策民調／李四川支持度40.0%、蘇巧慧40.2%　差距0.2個百分點

蔣萬安「大寶」蔣得立錄取建中　父子成學長學弟

青安3.0明拍板！　「4限制」限齡、排富、千萬上限、房屋總價

持有電子煙就罰　立委：查獲應驗毒

求職網站驚見「軍校衛哨換保全」開價找人　月薪4萬2、工作地點曝

看五月天演唱會惹怒台派　學者致歉：對不起堅持台派精神的樂團

黃國昌爆料雙城醉倒　梁文傑：莫名其妙

總統令：F-16V飛官辛柏毅追晉少校

防李貞秀爭議重演　中選會：繳附喪失中國原籍證明滿10年才能參選

「看五月天演唱會」遭台派砲轟　學者再發聲：道歉不是因為被罵

青安3.0有條件放寬貸款額度　柯文哲：笨蛋！問題是房價

更多熱門

相關新聞

賴清德恭喜施振榮獲獎　大讚微笑曲線理念＋推動王道文化

賴清德恭喜施振榮獲獎　大讚微笑曲線理念＋推動王道文化

總統賴清德15日晚間出席第一屆「東方領袖人物」頒獎典禮時，肯定「台灣上市櫃公司協會」成為企業界交流合作重要平台，攜手企業界往前邁進，並恭喜獲獎人宏碁集團創辦人施振榮董事長，肯定其創業成就、提出「微笑曲線」理念及推動「王道文化」，為台灣科技產業發展奠定深遠基礎，也期盼透過獎項形塑企業典範，帶動整體產業發展。

｢創未來」無人機驗測3度不合格　王鴻薇揭股東與賴清德關係

｢創未來」無人機驗測3度不合格　王鴻薇揭股東與賴清德關係

賴清德不捨法國在台協會主任龍燁返國　頒授「大綬景星勳章」

賴清德不捨法國在台協會主任龍燁返國　頒授「大綬景星勳章」

主視覺曝光！民進黨全代會周日登場授旗19戰將　黨內權力結構洗牌

主視覺曝光！民進黨全代會周日登場授旗19戰將　黨內權力結構洗牌

藍營連連看迴力鏢　綠委：李四川同場天道盟、弟環保蟑螂要退選？

藍營連連看迴力鏢　綠委：李四川同場天道盟、弟環保蟑螂要退選？

關鍵字：

香港書店言論自由賴清德出版自由民主自由

讀者迴響

熱門新聞

教授殺人內幕如同八點檔　妻任負責人3年被拔

終場哨響梅西直接跪地！

貝林漢姆輸球崩了？賽後竟「甩巴掌」21歲小將

嘉義「正妹物流士」是單身！　閨蜜出面闢謠

青安3.0明出爐！年收200萬以下、未滿50歲可申請　貸款原則總額1000萬

獨／直擊小甜甜現身地檢署　涉過失傷害遭起訴

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉

新竹「殺人教授」簡居學校宿舍！妻神隱原因曝光

快訊／8級強風！　午後雨最大

102歲人瑞閃婚68歲看護「結局大逆轉」　推輪椅搶8億爸爸

天天胃痛、脹氣「照胃鏡卻正常」　醫師揭真相

「教授殺死妹婿！」網點破1關鍵：全家都有問題

梅西6分鐘拯救阿根廷！

青安3.0將拍板　鄉民可買房：新的替死鬼

彰化小建商撐不住　7棟「別墅半成品」淪法拍

更多

最夯影音

更多
露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命
教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面