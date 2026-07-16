香港書店遭搜數人被捕　賴清德：思想與文字不應因政治壓力而禁錮

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

針對香港獨立書店，香港警方與國安處近日發動一連串突擊搜查行動，並以涉嫌展示、出售具「煽動意圖」，以及台灣出版的物品與書籍為由逮捕多人。對此，總統賴清德16日透過社群平台發聲，強調香港的出版、閱讀與言論自由，正承受持續且嚴峻的壓力，「我們要向所有在困境中堅守崗位的書店及文化工作者，表達關切與敬意；思想與文字，都不應因政治壓力而被禁錮」。

「每一間獨立書店，都是守護思想的重要所在」。賴清德表示，近日，香港多家獨立書店接連遭到搜查，相關人士也被拘捕。香港的出版、閱讀與言論自由，正承受持續且嚴峻的壓力。

賴清德指出，書店不只是販售書籍的場所，也是思想交會、保存社會記憶的重要空間。書籍可能成為罪證，書店也被迫反覆揣測無形的紅線。在這樣的壓力下，人民不再能自由地思考與表達，公共討論的空間也不斷被壓縮。

賴清德表示，台灣曾經歷查禁書刊、壓抑言論的戒嚴年代，深知民主自由得來不易。我們要向所有在困境中堅守崗位的書店及文化工作者，表達關切與敬意；思想與文字，都不應因政治壓力而被禁錮。他承諾，台灣會持續守護得來不易的民主自由，也期待香港社會的多元聲音與基本權利，獲得應有的尊重與保障。