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全台最狂長照餐！桃園學子跨百里當志工　好吃到鄰居也搶訂

▲▼ 跨越百里的溫情餐桌！表兄弟攜手赴嘉義健禾長照站當志工，驚艷「主廚級」弱勢送餐大讚：還要再來！ 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 表兄弟陳永杰(前排左一)謝承宏(前排右一)、謝旻樺攜手赴嘉義健禾長照站當志工，幫忙打包送給弱勢民眾的餐盒，幫忙課程照顧長輩，讓協會理事長侯松永大讚(後排) 。（圖／記者翁伊森攝）


記者翁伊森／嘉義報導

一趟跨越百里的志工服務，不僅溫暖了偏鄉長輩的心，更意外征服了年輕學子的味蕾！近日，就讀於嘉義市職校的陳永杰，與來自桃園八德區的國高中生謝承宏、謝旻樺，這三位表兄弟趁著假期齊聚嘉義，攜手來到嘉義縣健禾人文關懷協會轄下的「中埔裕民分班」擔任關懷志工。

▲▼ 跨越百里的溫情餐桌！表兄弟攜手赴嘉義健禾長照站當志工，驚艷「主廚級」弱勢送餐大讚：還要再來！ 。（圖／記者翁伊森攝）

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▲ 謝旻樺剛升國一就來體驗打餐盒 。（圖／記者翁伊森攝）

這群年輕學子協助社區巷弄長照站服務，並在現場幫忙營養特約弱勢餐盒打包，以及現場據點長輩菜色分裝與打盤。原本抱著服務奉獻心情而來的表兄弟三人，卻在午餐時刻被據點的餐食徹底「圈粉」，直呼美味程度超乎想像，紛紛預約下次還要再來服務！

▲▼ 跨越百里的溫情餐桌！表兄弟攜手赴嘉義健禾長照站當志工，驚艷「主廚級」弱勢送餐大讚：還要再來！ 。（圖／記者翁伊森攝）

▲謝承宏剛升高一就來學習跟長輩互動 。（圖／記者翁伊森攝）

健禾人文關懷協會表示，協會深耕在地，年度供餐服務即將突破 4 萬人次。為了落實完善照顧，協會整合了轄下社區一至五天的據點，甚至貼心提供午、晚雙餐服務，受惠族群多為需要高度關懷的老、幼、弱勢族群。

▲▼ 跨越百里的溫情餐桌！表兄弟攜手赴嘉義健禾長照站當志工，驚艷「主廚級」弱勢送餐大讚：還要再來！ 。（圖／記者翁伊森攝）

▲陳永杰(圖右2)、謝旻樺學習幫長輩生命徵象量測 。（圖／記者翁伊森攝）

為了讓長輩吃得健康又開心，健禾協會打破傳統思維，特別聘請專業主廚及餐飲團隊進駐。不僅固定接受衛生局營養中心的專業評鑑與指導，更在口味上追求細膩與層次。因為烹煮口感軟嫩且色香味俱全，這份「主廚級」的手藝不僅深得長輩喜愛，甚至名聲遠播，連鄰近居民都紛紛前來訂餐。

目前，更有許多在地民眾與機關單位看中其品質，選擇長期訂購，或以「團膳餐桶」的方式進行固定配合，讓這份愛心與美味輻射到更多社區角落。

▲▼ 跨越百里的溫情餐桌！表兄弟攜手赴嘉義健禾長照站當志工，驚艷「主廚級」弱勢送餐大讚：還要再來！ 。（圖／記者翁伊森攝）

陳永杰興奮地分享這次的「驚艷」體驗，「本來以為長照據點的便當會比較清淡無味，沒想到這裡的飯菜鹹淡適中，且比較容易入口，吃起來真的很好吃！主廚做的菜色不僅味道剛好，肉質更是軟嫩，連我們平常挑食的人都覺得超級美味，完全不輸外面的餐廳」！

除了菜色令人讚不絕口，最讓這群學子難忘的，還有據點裡滿滿的溫馨氛圍。謝承宏開心地表示，一開始很陌生、生澀，但慢慢彼此熟絡，加上在這裡吃飯有熱情的阿公、阿嬤相伴，大家一邊享用美食、一邊話家常，氣氛格外熱鬧。

謝旻樺也深有同感地說，這是都市體驗不到的人情味！這種融入餐點中的溫暖情懷，讓這頓飯吃起來特別有滋味。

健禾人文關懷協會透過專業主廚的精緻手藝與多元的供餐模式，不僅守護了偏鄉長輩與弱勢族群的營養健康，更用一桌有溫度的飯菜，拉近了世代與鄰里間的距離，讓這場跨越縣市的志工服務，成為陳永杰、謝承宏、謝旻樺三表兄弟心中最美味、最溫暖的青春記憶。

▲▼ 跨越百里的溫情餐桌！表兄弟攜手赴嘉義健禾長照站當志工，驚艷「主廚級」弱勢送餐大讚：還要再來！ 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 。（圖／記者翁伊森攝）

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