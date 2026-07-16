國策民調／李四川支持度40.0%、蘇巧慧40.2%　差距0.2個百分點

▲新北市長選戰，蘇巧慧、李四川陷入激戰 。（資料照／記者劉耿豪攝）



記者陶本和／台北報導

新台灣國策智庫16日公布新北市長選情最新民調結果，在支持度方面，國民黨參選人李四川獲40.0%支持、民進黨參選人蘇巧慧獲40.2%支持，另有19.8%民眾無法選出任一任，李四川與蘇巧慧差距僅0.2個百分點。

根據最新民調結果，李四川支持度40.0%、蘇巧慧40.2％。如果進一步從年齡別分析，20至39歲族群，李四川支持度33.7%、蘇巧慧42.4%，差距8.7個百分點；40歲以上族群，李四川則有42.7%支持度，而蘇巧慧則有39.3％，差距3.4個百分點。

在新北市長當選看好度方面，李四川獲得40.1%看好度，蘇巧慧則為38.1％；對於蘇巧慧的欣賞度方面，有50.0%民眾表示欣賞，27.7%表示不欣賞；對李四川的欣賞度，有44.0%欣賞，29.6%不欣賞。

▼新台灣國策智庫最新民調公布，李四川支持度40.0%、蘇巧慧40.2％，差距僅0.2個百分點。（圖／新台灣國策智庫）



對於立法委員蘇巧慧的滿意度部分，有49.0%民眾表示滿意，21.6%表示不滿意；而對於前台北副市長李四川的滿意度部分，44.1％滿意，24.4％不滿意。

該份民調由新台灣國策智庫調查，經費來源為財團法人凱達格蘭基金會。調查對象是戶籍在新北市，年滿20歲的一般民眾，採市話調查方法，母體清冊為中華電信市內號碼簿，抽出的號碼再尾數兩位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法進行調查。

調查時間為115年07月12日-07月14日，晚上18:00-22:00 進行，抽樣誤差共完成1,080份有效樣本。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.98個百分點，另依內政部最新人口資料，對戶籍地、性別、年齡、教育程度進行多重反覆加權。