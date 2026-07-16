快訊／全台最大「幣想」勾詐團洗錢23億　天道盟主謀判囚22年

▲幣想涉助詐團洗錢23億，1539人慘噴12.7億，主嫌施啟仁今天一審宣判。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

虛擬資產業者「幣想科技」遭控勾結詐欺集團，在全台開設40多家實體門市，以販售USDT（泰達幣）為名，協助詐團收取被害人現金、製造金流及幣流斷點，造成1539人受騙、財損逾12億7500萬元，洗錢金額更高達23億餘元。士院今（16）日一審宣判，主嫌施啟仁遭判應執行有期徒刑22年，並沒收犯罪所得4371萬8505元，不足部分追徵。

今（16日）上午僅就主嫌施啟仁部分公開宣告主文，至於法院認定施啟仁成立哪些罪名、各罪量刑理由，以及其餘被告的判決結果，詳細判決內容仍待法院公布。

施啟仁因未完成洗錢防制登記，仍非法提供虛擬資產服務，遭判有期徒刑1年4月；另就加重詐欺、洗錢等共485罪分別量刑，合併定應執行有期徒刑22年。另有部分被訴犯行獲判無罪，部分則諭知公訴不受理。

合議庭並宣告沒收施啟仁犯罪所得4371萬8505元，扣除已扣案並宣告沒收的犯罪所得及其變得之物後，剩餘款項仍須沒收；如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收，將追徵其價額，相關扣案物品也一併沒收。

此外，參與人立保科技股份有限公司所有、在幣想科技門市內扣得的洗錢財物，也遭法院宣告沒收，其餘部分則不予沒收。

起訴指出，施啟仁為CoinW台灣區負責人，妻子林姓女子擔任亞太區總監，楊紀文則任亞太區商務總監。CoinW並未通過金管會洗錢防制登記，施啟仁等人仍在台從事虛擬資產買賣、移轉及商務開發，並招募員工負責行銷、社群曝光及網站維護。

檢方查出，施啟仁、楊紀文另以幣想科技名義對外招募加盟股東，在全台開設40多家實體門市。加盟主除須繳交100萬元至數百萬元不等的加盟權利金，另須支付50萬元至100萬元營運保證金，再透過保全公司設置的「入金機」，將顧客購買USDT所交付的現金匯入指定公司帳戶。

款項進入帳戶後，再由王學治結購美元、匯往境外購買USDT，接著轉入CoinW錢包，並依各加盟門市需求分配USDT，供門市販售給顧客使用。檢方認定，此一運作模式涉及在境內從事虛擬資產與美元交換及虛擬資產移轉服務，卻未依法完成洗錢防制登記。

然而，施啟仁、楊紀文及王學治共同發起、指揮具有持續性、牟利性及組織性的詐欺集團，對外以經營虛擬貨幣交易為名，甚至宣稱幣想科技是「全國唯一金管會授權」，讓被害人誤信門市提供的服務合法、安全。

詐欺集團成員先透過網路散布假投資訊息，再指示被害人攜帶大筆現金前往幣想科技加盟門市購買USDT。店員收取現金後，透過上述管道將資金結購美元匯往境外；被害人取得USDT後，又遭詐團誘導轉入指定錢包。

USDT進入詐團指定錢包後，隨即被層層轉往其他虛擬錢包，藉此製造幣流斷點，掩飾、隱匿犯罪所得來源及去向。檢方統計，自2024年1月至2025年4月間，共有1539名被害人依指示前往門市買幣，受騙金額達12億7500萬餘元，整體洗錢金額更高達23億餘元。

檢警偵辦期間，另查扣64萬餘顆USDT、0.0356顆比特幣、1000餘顆TRX等虛擬資產，折合新台幣約2000萬元，以及現金6000餘萬元、跑車及休旅車各1輛，並凍結相關公司銀行帳戶內1000餘萬元，查扣資產總價值約1億1000萬餘元。

士檢2025年8月偵結，依加重詐欺、洗錢、發起及指揮犯罪組織，以及未經洗錢防制登記提供虛擬資產服務等罪嫌，起訴施啟仁等14人。檢方認為，施啟仁始終否認涉詐，犯後態度不佳，且造成大量被害人重大財產及精神損害，建請法院就每名被害人的受詐部分從重量刑，並定應執行有期徒刑25年。