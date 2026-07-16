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台南攜手產業導入ISO 59004　黃偉哲：循環經濟是企業新競爭力

▲台南市政府攜手BSI英國標準協會及天晴永續，舉辦ISO 59004循環經濟實務課程，協助企業接軌國際標準。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府攜手BSI英國標準協會及天晴永續，舉辦ISO 59004循環經濟實務課程，協助企業接軌國際標準。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對全球淨零轉型及國際供應鏈永續要求，台南市政府16日攜手BSI英國標準協會及天晴永續，在沙崙綠能科技示範場域舉辦「ESG永續治理與ISO 59004循環經濟實務課程」，協助企業掌握國際循環經濟管理架構，提升永續治理能力及國際競爭力。

市長黃偉哲上午前往活動現場向與會者致意。他表示，面對全球淨零轉型及永續發展趨勢，各界必須攜手合作，尤其AI、機器人及無人機等新科技快速發展，如何善用科技推動環境永續，已成為當前重要課題。

黃偉哲指出，臺南近年透過產、官、學、研合作持續改善空氣品質，掌握國際永續發展方向，並將合作成果落實於政策及產業，推動再生能源與淨零轉型，打造更具韌性及永續發展能力的城市。

黃偉哲感謝BSI及天晴永續辦理ISO 59004循環經濟實務課程，期盼透過產官學交流及導入國際標準，協助企業加速永續轉型、接軌全球市場，讓循環經濟成為企業新的競爭力。

▲台南市政府攜手BSI英國標準協會及天晴永續，舉辦ISO 59004循環經濟實務課程，協助企業接軌國際標準。（記者林東良翻攝，下同）

市府表示，隨著歐盟碳邊境調整機制（CBAM）、數位產品護照（DPP）等制度推動，以及《資源迴圈促進法》施行，企業除須降低碳排放，也必須重新檢視產品設計、原料使用及供應鏈管理，迴圈經濟已成為提升競爭力的重要策略。

ISO 59004是全球首套迴圈經濟國際標準，提供企業建立循環經濟共同語言及管理架構，協助企業從資源盤點、價值鏈分析到策略規劃，將循環思維納入經營決策。此次課程由BSI與天晴永續共同規劃，並將首場課程設於臺南，讓南部企業就近掌握最新趨勢及實務應用。

市府指出，台南推動循環經濟已有具體成果，官田菱角殼過去被視為農業剩餘資材，經無氧炭化技術轉製成具有土壤改良、除臭及淨水等用途的「菱殼炭」，並成功打造地方品牌「官田烏金」。

▲台南市政府攜手BSI英國標準協會及天晴永續，舉辦ISO 59004循環經濟實務課程，協助企業接軌國際標準。（記者林東良翻攝，下同）

此外，市府近年也積極推動蚵殼、虱目魚鱗等農漁剩餘資材再利用，透過迴圈創新，將廢棄物轉化為新資源、新產品及新商機，展現台南在迴圈經濟領域的實踐成果。

BSI表示，ISO 59004可提供企業循環經濟轉型的整體指引，不僅有助提升資源使用效率，也能因應全球永續供應鏈要求，降低經營風險並創造新的商業價值。

▲台南市政府攜手BSI英國標準協會及天晴永續，舉辦ISO 59004循環經濟實務課程，協助企業接軌國際標準。（記者林東良翻攝，下同）
台南擁有沙崙智慧綠能科學城、南科及完整產業聚落優勢，市府未來將持續整閤中央、學研單位及民間專業機構資源，推動ESG、淨零轉型及循環經濟人才培育，協助企業掌握國際永續趨勢，打造兼具創新、韌性及永續競爭力的產業環境。

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