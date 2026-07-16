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「看五月天演唱會」遭台派砲轟　學者再發聲：道歉不是因為被罵

▲五月天台北大巨蛋演唱會。（圖／相信音樂提供）

▲五月天台北大巨蛋演唱會。（圖／相信音樂提供）

記者郭運興／台北報導

台灣天團五月天近日回到台北大巨蛋舉辦5525+2「回到那一天」25週年巡迴演唱會，學者李忠憲13日前往觀看也分享心聲，但此舉惹怒大批台派網友遭炎上，李忠憲隨即表示「去看五月天，覺得對不起那些一路堅持台派精神的搖滾樂團。的確不好！深感抱歉」。而李忠憲今（16日）以長文透露道歉原因，他強調，「真正重要的問題，往往沒有簡單答案；是否願意誠實面對自己的選擇，也願意理解因同一件事情而受到傷害的人。正因為有了這些思考，我才明白，道歉不是因為被罵，而是因為自己的思考確實不夠完整」。

李忠憲13日分享自己觀看五月天暫別演唱會的心聲，但此貼文遭大批不滿的台派網友留言批評，李忠憲則發文回應，「想了一整晚，我並不後悔發那篇文，也不打算隱藏自己日常真實的快樂，謝謝大家的指教，去看五月天，覺得對不起那些一路堅持台派精神的搖滾樂團。的確不好！深感抱歉」！

在該貼文引起討論後，李忠憲發出長文表示，自己帶家人去看五月天，到底是對、還是錯？昨天的道歉聲明有點簡短，想一整個晚上，難道真的只有這些想法嗎？自己的頭腦真的有那麼簡單？

李忠憲透露，「同志關心自己，說就不要講那麼多啊，白目的不得了，你就說你本來也不是五月天的歌迷，只是陪小孩和老婆去聽演唱會，請不要罵我。然後他又說，你不知道五月天原本的歌迷，被他們傷害的有多深啊」！

李忠憲直言，但自己又不是政客，為什麼要把自己選擇行為推給小孩去買票？道歉之後，許多五月天的歌迷很不爽，好多人說又不缺你們家那四張票，不然就有人說台派就是這麼討厭。

「這在我的意料之中」！李忠憲說，簡單的思考，很多時候，不是因為事情簡單，而是因為沒有真正的思考。就跟小孩搶到票的瞬間，跟自己說只有幾分鐘的時間，要決定付不付款，到底要不要去那個演唱會的時候一樣。

李忠憲說，自己這學期開了一門課，叫做「數位時代的倫理」，課堂有許多練習跟討論，叫大家針對一個事件，用不同的道德哲學去思考，用這樣子多元的角度，來看待同樣一件事情，很多重要的東西都沒有簡單的道德考量，其實都是困難的選擇。

李忠憲認為，而且真正重要的倫理問題，很少只有一個答案。那麼，自己帶小孩去看五月天，到底是對還是錯？如果五月天只是一般樂團，像SB19 這樣，這件事其實很簡單。陪伴家人、陪伴孩子，一起享受一場演唱會，本身就是一件值得珍惜的事情。

李忠憲直言，但是，五月天已經不是一般樂團，當阿信在中國演唱會上說出「我們中國人，來北京一定要吃烤鴨」之後，事情就改變了。對許多人而言，那不是一句普通的場面話。

李忠憲表示，五月天陪伴了很多台灣人成長，許多人從學生時代開始支持他們，買唱片、買演唱會門票，把他們的歌曲放進自己的青春記憶裡。因此，許多原本最忠誠的歌迷感受到的，不只是政治立場不同，而是一種被背叛的感覺。

李忠憲表示，這些人認為，他們長年支持的台灣樂團，到了中國市場，卻用一種讓他們難以接受的方式描述自己的身分，這種傷害是真實存在的。因此，自己不能只看到自己一家四口的快樂，而忽略那些因此受傷的人。

李忠憲認為，從功利主義來看，大家不能只計算自己得到多少快樂。一張演唱會門票，不只是娛樂消費，也是市場支持，也是象徵支持。它會增加藝人的商業價值，也會向社會傳遞某種訊號。因此，應該同時思考「我的快樂，是否值得建立在別人的失望之上」？

李忠憲說，從康德倫理來看，重點不是如何替自己辯護，而是誠實。如果自己說「都是小孩想看」或者說「都是老婆買的票」，這些話也許可以降低批評，卻不是事實。成年人應該為自己的選擇負責，而不是把責任推給孩子。

李忠憲說，從德行倫理來看，一個人同時有許多不同的責任，陪伴家人，是責任。尊重公共價值，也是責任。真正困難的地方，不是在兩者之間選一個，而是在衝突之中，思考哪一個更重要。

李忠憲強調，如果沒有考慮五月天曾經如何傷害原本支持他們的台灣歌迷，只把它當成一次普通的家庭娛樂，那自己的思考確實是不完整的。陪伴家人沒有錯。但是，自己不能因為陪伴家人，就忽略別人的傷痛。

李忠憲也強調，同樣地，原本支持五月天的歌迷，也未必是在要求所有人和他們做出一樣的選擇；他們更在意的是，希望這份受傷能被理解，而不是被一句「只是去聽歌而已」輕輕帶過。

李忠憲直言，教育真正的目的，不是讓所有人得到同一個答案。而是讓大家在做出選擇之前，看見不同價值之間的衝突；在做出選擇之後，也願意承擔那個選擇所帶來的後果。

李忠憲說，如果一件事情可以很容易地回答「就是對」或「就是錯」，它大概就不值得太多的討論，而台灣的教育往往就是告訴大家每一件事情都有標準答案。

李忠憲認為，「真正重要的問題，往往沒有簡單答案；是否願意誠實面對自己的選擇，也願意理解那些因同一件事情而受到傷害的人。正因為有了這些思考，我才明白，道歉不是因為被罵，而是因為自己的思考確實不夠完整」。

●還想看更多...

►看五月天演唱會惹怒台派　學者致歉：對不起堅持台派精神的樂團

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