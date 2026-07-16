恒大美女歌舞團申請破產清算　輝煌時刻坐擁200名青春女孩

▲恆大歌舞團。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

廣州恆大（恒大，下同）民族歌舞團有限公司因無法清償到期債務，近日已向廣州市中級人民法院申請破產清算。公開資訊顯示，截至今（2026）年3月底，公司資產僅約3.55萬元人民幣（約16.87萬元新台幣），負債約1.85億元人民幣（約8.79億元新台幣），已嚴重資不抵債，該歌舞團全盛時期號稱擁有200多名年輕舞者，曾是該集團對外活動的重要「門面」。

《大風新聞》報導，2026年6月22日，廣州恆大民族歌舞團有限公司以其不能清償到期債務，並且資產不足以清償全部債務為由，向廣州中院申請破產清算。

大陸全國企業破產重整案件信息網顯示，廣州恆大民族歌舞團有限公司7月10日公開廣東省廣州市中級人民法院民事裁定書，案號為「（2026）粵01破申449號」。

根據資產負債表顯示，截至2026年3月31日，公司資產總額僅約3.55萬元（人民幣，下同），負債合計約1.85億元，所有者權益約為負1.85億元。

廣州恆大民族歌舞團有限公司成立於2011年1月，曾名為廣州恆大歌舞團有限公司，註冊資本200萬元，法定代表人為馬駿，由恆大地產集團有限公司全資持股。

據了解，恆大歌舞團成立於1999年，由恆大集團前董事局主席許家印一手打造，當時被定位為集團對外形象的重要成分，其團員一度超過200人，多為長相出眾、身材姣好及具備舞蹈專業背景的年輕女孩，曾參與恆大足球賽事開場、公司年會及其他大型活動演出。

恆大集團2021年爆發債務危機後，歌舞團運作也逐漸受到影響，該團已於2023年解散，如今所屬公司再向法院申請破產清算。