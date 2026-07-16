　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

開30K徵小編「要會剪片設計拍攝」　本色音樂被酸爆：鬼故事嗎

▲上班族,小資女,職員,員工,打電腦,上班。（圖／資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人嚮往進入音樂、娛樂產業工作，最近本色音樂公開招募「社群內容企劃－小編組」，結果薪資待遇引發議論。因為工作內容除了經營社群、撰寫文案，還要負責圖文設計、短影音拍攝剪輯、演唱會宣傳企劃及會員事務，月薪卻僅開出3萬至3萬5000元，讓眾人超傻眼。

本色音樂在Threads貼出徵才資訊，該職缺需要負責Facebook、Instagram、Threads、微博及官網的日常經營與維護，也要進行社群圖文設計、短影音企劃、拍攝與剪輯，並參與演唱會宣傳企劃、粉絲互動、會員事務及其他專案執行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

徵才條件還要求求職者具備基本影像製作、剪輯及視覺設計能力，熟悉Adobe Premiere、CapCut、Photoshop及Illustrator等軟體，若熟悉華語嘻哈文化、具有社群經營、內容企劃或拍攝經驗則可加分。

薪資待遇為月薪3萬至3萬5000元，並設有兩個月試用期，福力則是有年終獎金及演唱會執行獎金，上班時間為上午10點至晚上6點，依政府行事曆休假（見紅休）。另外，假日若有售票或演出，需配合出勤，並提供補休。

網友酸爆「三、四個職位」要一人全包：薪水才30K

結果貼文曝光後，網友紛紛開酸，「你們應該要知道社群、圖文跟拍攝已經是三種領域的職位了吧，找一個人做三份工作的事然後只給一份工作的錢」、「很喜歡本色，但抱歉，真的超級不ok這個薪資，除非說小編組很多人，工作量很少」、「是鬼故事嗎開3萬…」、「現在是很流行開行銷職缺3萬5，然後被炎上嗎？」

還有人表示，「一個小編到底要做多少事情？圖文設計、企劃、拍攝、剪輯四個職位要一個人全包結果薪水30k喔？都這麼大的公司了要不要好好想一下？剪輯師剪2支長片隨便都超過30k，這薪水真的不要給我開玩笑。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
日AV女優定居香港「不選台灣」：亞洲工資最低
飛到北海道「全機100多件行李在高雄」　旅客全傻眼
杜汶澤台北麵館出事了！突開除店長　發聲明切割
快訊／台中前議員夫婦慘了　判刑定讞將發監
「阿根廷滾出世足」連署破千萬！　鄰國也不挺
快訊／全台最大「幣想」勾詐團洗錢23億　主謀判囚22年
子瑜才爆離開JYP　TWICE娜璉媽媽突發聲網炸鍋
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

頂尖教授「寧可玉石俱焚」殺妹婿　律師揭家族傳承大忌：1人拿全部

喊台灣菜價「貴得嚇人」　陸配拍片嘆活不起了！台人全氣炸

Taiwan PASS推2人同行1人免費　「限量140組」明起開賣

近期指導學生全延畢！學霸教授「為財殺人？」　擁美國籍原因曝

台鐵兩周末施工　「中壢＝埔心」列車誤點5分鐘　

12歲童畫「人體解剖圖」賺零用錢　《進擊的巨人》畫風萬人朝聖

有起火案例！夏天熱爆「1類物品」別留車上　消防局：瓶裝水也帶走

華航機上旅客數不符、載未搭機者行李　民航局開罰13萬元

發薪日能看出公司財力？網友揭內部制度：真正該怕的是這件事

立委喊話「找回小野」　李遠再回應災難說：政策沒錯、執行可檢討

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

「滿天星號」布袋外海擱淺　227人受困海上！1孕婦送醫

法國0:2慘敗西班牙出局　姆巴佩開砲：配不上四強　亞馬爾6殺封神闖決賽

教授犯案前身影曝！晴天詭撐透明傘、提裝刀帆布袋悠哉步行

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

川普威脅伊朗下周開始炸電廠：炸到我說夠了為止

頂尖教授「寧可玉石俱焚」殺妹婿　律師揭家族傳承大忌：1人拿全部

喊台灣菜價「貴得嚇人」　陸配拍片嘆活不起了！台人全氣炸

Taiwan PASS推2人同行1人免費　「限量140組」明起開賣

近期指導學生全延畢！學霸教授「為財殺人？」　擁美國籍原因曝

台鐵兩周末施工　「中壢＝埔心」列車誤點5分鐘　

12歲童畫「人體解剖圖」賺零用錢　《進擊的巨人》畫風萬人朝聖

有起火案例！夏天熱爆「1類物品」別留車上　消防局：瓶裝水也帶走

華航機上旅客數不符、載未搭機者行李　民航局開罰13萬元

發薪日能看出公司財力？網友揭內部制度：真正該怕的是這件事

立委喊話「找回小野」　李遠再回應災難說：政策沒錯、執行可檢討

Red Velvet Joy瘦到剩骨頭！肉感身材消失　近況照震驚韓媒

貝林漢姆巴替補球員挨轟輸不起　英媒曝：是他先挑釁的！

不是沒洗乾淨！醫揭狐臭「4大特徵」快自測　耳垢濕黏也中了

王滬寧見「金正恩心腹」　討論加強黨際交流、經濟合作

頂尖教授「寧可玉石俱焚」殺妹婿　律師揭家族傳承大忌：1人拿全部

坦言藍白推6公投造成選務極大困難　游盈隆：若4案恐開票到半夜3點

彰化伸港清晨大停電！5399戶受影響　兇手松鼠慘被電死

台東縣府攜手地檢署反賄選大遊行　號召全民拒賄選守護民主價值

逆轉英格蘭卻爆政治風暴！　球員高舉「福克蘭屬於阿根廷」布條

日圓兌美元甜甜價拼再現　高盛喊1年內貶向165

【法庭攻防戰】眾量級情侶開撕被指食言　Andy批家寧斷章取義：情侶對話竟被錄音

生活熱門新聞

嘉義「正妹物流士」是單身！　閨蜜出面闢謠

快訊／8級強風！　午後雨最大

天天胃痛、脹氣「照胃鏡卻正常」　醫師揭真相

「教授殺死妹婿！」網點破1關鍵：全家都有問題

日本AV女神選香港「不選台灣」　曝全亞洲工資最低

「正妹物流士」美到連女友都說讚！　顏值直逼女星

麻衣第一次買股票就賺4倍：跟前夫學的

密室逃脫扮鬼身亡　母淚揭醫師要求報警內幕

Joeman地獄片「被這2位圈粉」　大票人喊+1：EQ高到嚇人

30歲男暴瘦5公斤還貧血！竟是不吃2食物害的

高鐵椅背上灰色圓柱用途曝光　不是拿來掛包包

溼答答！　連6天午後大雷雨

保溫瓶「滑滑的」就是生物膜

主管「你看著辦」踢鐵板！00後新人神整頓

更多熱門

相關新聞

超多同學「去外商」他憂心台商！大票搖頭

超多同學「去外商」他憂心台商！大票搖頭

隨著AI產業快速發展，越來越多國際半導體大廠開始在台灣擴大徵才。有網友表示，身邊不少同學、學長姐陸續加入NVIDIA、AMD、Marvell等外商，而如今外商提供接觸AI、HPC及先進晶片的機會，加上薪資、股票與履歷發展都具吸引力，讓他感嘆「現在誰還願意去台商？」話題引發議論。

發薪日藏玄機「5號發是大公司？」　一票搖頭

發薪日藏玄機「5號發是大公司？」　一票搖頭

台鐵7月起「基層加薪2千、主管最高多4千」　明年再調4%

台鐵7月起「基層加薪2千、主管最高多4千」　明年再調4%

上班前1天發生意外　求償1年薪水准了

上班前1天發生意外　求償1年薪水准了

出社會2年卡在35k！眾人推「2條路」

出社會2年卡在35k！眾人推「2條路」

關鍵字：

徵才小編薪資本色音樂社群

讀者迴響

熱門新聞

教授殺人內幕如同八點檔　妻任負責人3年被拔

終場哨響梅西直接跪地！

貝林漢姆輸球崩了？賽後竟「甩巴掌」21歲小將

嘉義「正妹物流士」是單身！　閨蜜出面闢謠

青安3.0明出爐！年收200萬以下、未滿50歲可申請　貸款原則總額1000萬

獨／直擊小甜甜現身地檢署　涉過失傷害遭起訴

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉

新竹「殺人教授」簡居學校宿舍！妻神隱原因曝光

快訊／8級強風！　午後雨最大

102歲人瑞閃婚68歲看護「結局大逆轉」　推輪椅搶8億爸爸

天天胃痛、脹氣「照胃鏡卻正常」　醫師揭真相

「教授殺死妹婿！」網點破1關鍵：全家都有問題

梅西6分鐘拯救阿根廷！

青安3.0將拍板　鄉民可買房：新的替死鬼

彰化小建商撐不住　7棟「別墅半成品」淪法拍

更多

最夯影音

更多
露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起　貨車駕駛淚：我只救到一條命
教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

教授亂刀殺妹夫！曾為音樂教室產權大吵　死者妻：2家10年沒互動

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

超罕見！2朵「屍臭花」同時盛開　7000多人搶著聞

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

拖吊車國道猛衝「撞扁」　男子受困明顯死亡

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面