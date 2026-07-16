開30K徵小編「要會剪片設計拍攝」　本色音樂被酸爆：鬼故事嗎

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人嚮往進入音樂、娛樂產業工作，最近本色音樂公開招募「社群內容企劃－小編組」，結果薪資待遇引發議論。因為工作內容除了經營社群、撰寫文案，還要負責圖文設計、短影音拍攝剪輯、演唱會宣傳企劃及會員事務，月薪卻僅開出3萬至3萬5000元，讓眾人超傻眼。

本色音樂在Threads貼出徵才資訊，該職缺需要負責Facebook、Instagram、Threads、微博及官網的日常經營與維護，也要進行社群圖文設計、短影音企劃、拍攝與剪輯，並參與演唱會宣傳企劃、粉絲互動、會員事務及其他專案執行。

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徵才條件還要求求職者具備基本影像製作、剪輯及視覺設計能力，熟悉Adobe Premiere、CapCut、Photoshop及Illustrator等軟體，若熟悉華語嘻哈文化、具有社群經營、內容企劃或拍攝經驗則可加分。

薪資待遇為月薪3萬至3萬5000元，並設有兩個月試用期，福力則是有年終獎金及演唱會執行獎金，上班時間為上午10點至晚上6點，依政府行事曆休假（見紅休）。另外，假日若有售票或演出，需配合出勤，並提供補休。

網友酸爆「三、四個職位」要一人全包：薪水才30K

結果貼文曝光後，網友紛紛開酸，「你們應該要知道社群、圖文跟拍攝已經是三種領域的職位了吧，找一個人做三份工作的事然後只給一份工作的錢」、「很喜歡本色，但抱歉，真的超級不ok這個薪資，除非說小編組很多人，工作量很少」、「是鬼故事嗎開3萬…」、「現在是很流行開行銷職缺3萬5，然後被炎上嗎？」

還有人表示，「一個小編到底要做多少事情？圖文設計、企劃、拍攝、剪輯四個職位要一個人全包結果薪水30k喔？都這麼大的公司了要不要好好想一下？剪輯師剪2支長片隨便都超過30k，這薪水真的不要給我開玩笑。」