赴網約遭囚「注射不明藥物」！男昏迷慘被洗劫...警消破門救人

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名43歲的李姓男子日前應網友之約，前往館前東路一處套房，未料竟落入陷阱，疑遭對方注射不明藥物後昏睡、囚禁並洗劫隨身手機。李男醒後逃出向警方報案，警方會同消防人員前往套房破門，當場逮捕一名毒蟲，隨後更在天花板夾層揪出另一名犯嫌，起獲大批安非他命及「喪屍煙彈」等毒品，訊後依強盜、恐嚇、妨害自由、傷害、毒品等罪移送新北地檢署偵辦。

▲李男（右）與黃男（左）遭警壓制逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨天（15日）上午10時許，李姓男子向警方報案指稱，14日晚間前往館前東路一處套房與網路上認識的朋友相約見面，沒想到對方竟對他注射不明藥物，導致他失去意識陷入昏睡。期間他慘遭囚禁，隨身手機也被拿走，脫身後報警。警方將他帶回派出所製作筆錄，並依法進行驗尿。

警方隨後重返案發的館前東路套房，敲門、按電鈴均無人回應，經調閱大樓監視器畫面比對，確認涉案犯嫌皆未離開，符合逕行搜索要件，中午12時許在房東的同意下，請消防人員動用破壞器材強勢「破門」攻堅。

▲警方會同消防人員強勢破門 。（圖／記者陳以昇翻攝）

鐵門一被撬開，員警隨即魚貫湧入，當場壓制呆坐在床邊的30歲黃姓男子，並搜出安非他命吸食器等物。此時，眼尖的員警發現天花板輕鋼架有被推動移位的痕跡，立刻大聲喝令30歲李男「下來！」，原來李男為了躲避查緝，竟蜷縮躲藏在狹窄的天花板夾層。並搜出安非他命吸食器。

警方搜索後共查扣安非他命吸食器、殘渣袋、注射器、電子煙加熱器、煙彈、瓶裝依托咪酯、不明膠囊、不明白色粉末及手機、平板電腦等物。警方訊後依強盜、恐嚇、妨害自由、傷害以及毒品等罪，將李、黃2人移送新北地檢署偵辦，並陳報新北地方法院核備，後續將追查毒品來源。

▼警方查扣毒品及犯案工具等物 。（圖／記者陳以昇翻攝）