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全紅嬋哥哥為廣西洪災「捐14萬元」卻被罵　網逼兄妹至少捐140萬

▲廣西洪災。（圖／翻攝自微博）

▲廣西洪災。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

廣西近日遭暴雨洪災重創，奧運跳水金牌全紅嬋的哥哥全進華捐出3萬元（人民幣，下同，約台幣14萬元）賑災，並在直播上曬出捐款紀錄，卻因金額遭網友灌爆留言區批評「太少」，甚至有人留言稱「你妹妹是奧運冠軍，至少該捐30萬」。事件引發熱議，也有不少媒體發聲力挺，強調公益不該淪為金額競賽，「善意不應被明碼標價」。

據《大象新聞》報導，廣西洪災發生後，全進華當時正在新疆頂著近40℃高溫進行助農直播，全程不抽取農民佣金協助銷售農產品，同時以個人名義捐出3萬元賑災，且未主動對外公開。

▲▼全紅嬋哥哥曬出捐款紀錄。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋哥哥曬出捐款紀錄。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋哥哥為廣西洪災「捐14萬元」卻被罵翻。（圖／翻攝自微博）

不過，直播期間有大量網友不斷追問是否捐款，全進華最後才無奈公開官方轉帳紀錄，證明自己早在兩天前便已完成捐款。

未料，捐款紀錄曝光後，網友們仍持續批評，留言稱「你妹妹是奧運冠軍，至少捐30萬」、「才3萬，格局太小」，甚至將矛頭指向正在國家隊集訓的全紅嬋，要求她也應該捐款，連同場直播的跳水選手張家齊也遭波及。

▲網友還將矛頭對準全紅嬋。（圖／路透）

▲網友還將矛頭對準奧運冠軍全紅嬋。（圖／路透）

報導指出，全進華多年來持續投入零佣金助農直播，收入並非外界想像般豐厚。而全紅嬋過去也曾將直播誤開打賞收到的4萬多元全數捐出，另外還曾低調自掏80萬元修建家鄉道路，始終未高調宣傳。

此外，報導也提到，大陸國家隊運動員的代言收入並非全數由本人取得，通常需依「五一二二」分配規則，分配給教練、地方隊及培養單位，扣除相關費用及稅金後，實際所得遠低於外界想像。

▲▼廣西洪災。（圖／翻攝自微博）

▲▼廣西洪災。（圖／翻攝自微博）

▲▼廣西暴雨。（圖／翻攝自微博）

對於網路上的「逼捐」現象，多家大陸官媒發文指出，公益應建立在自願基礎上，捐款不應以金額高低評價善意，更不應演變成互相比較、道德綁架的「競價式捐款」。

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