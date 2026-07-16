河北洪災「水快淹到脖子」店員才傳影片請假　老闆傻眼補償2300

記者廖翊慈／綜合報導

河北省廊坊市近日遭暴雨侵襲，一名18歲燒烤店店員冒著積水外出上班，沒想到水位一路從腰部漲到脖子，幾乎快滅頂，他才邊拍影片邊向老闆請假。老闆看到畫面後當場嚇傻，不僅立刻叫他折返，還聯絡朋友開船將人接走，事後更發給他500元（人民幣，下同，約台幣2376元）獎金。

據《荔枝新聞》報導，事件發生於7月12日。當天廊坊暴雨過後仍有嚴重積水，這名18歲店員照常出門上班，起初積水僅及腰部，他認為還能涉水通過，沒想到越走越深，最後水位幾乎快淹到脖子。

▲店員傳給老闆的請假影片。（圖／翻攝自微博）

眼見無法繼續前進，他一手高舉手機拍下畫面，一邊向老闆請假。影片中可見，他幾乎整個人泡在水裡，只剩頭部及部分肩頸勉強露出水面，畫面相當驚險。

老闆表示，自己當時人在外地，只知道當地下大雨，沒想到積水竟然如此嚴重，看到影片後整個人都愣住了，立刻要求店員返回，並聯絡朋友開船前往接應，最後順利將他接送到安全地點。

▲老闆迅速讓店員回家。（圖／翻攝自微博）

老闆透露，因為店面先前已因天候連休3天，才決定重新營業，希望員工能有收入，沒想到會遇上如此嚴重的積水。他笑說，這名員工實在太老實，不但沒有責怪，還特地發給他500元獎金，並替他取了「河北浪裡白條」的外號，還叮囑他，「下次別等水淹到脖子才請假，我們不用這麼拚。」

店員則表示，大雨是前一天降下的，原以為隔天積水已退，出門時還特地判斷過，覺得應該能走過去，沒想到越走越深，最後只能停下來求助，所幸最後遇到開船的居民，順利抵達安全地點。