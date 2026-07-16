蘋果 iPhone 忠誠度創近年新高！調查揭：鮮少用戶想跳槽

▲iPhone 生態系運行順暢，讓許多人長期終於蘋果設備。（圖／蘋果官網）

記者黃肇祥／綜合報導

你下一支手機會想換陣營嗎？根據 CIRP（消費電子產品調查合作夥伴）的最新數據顯示，多數 iPhone 用戶展現出極高的品牌黏著度，在購買新手機時依然選擇力挺蘋果，這也讓 iPhone 的用戶忠誠度創下近三年來的新高。

CIRP 針對 2026 年第一季在美國購買 iPhone 的消費者進行調查，發現有 87% 的購機者原本就是 iPhone 用戶，選擇繼續支持同一品牌，創下過去三年同期的最高點。其中有 12% 的 iPhone 新用戶是從 Android 手機跳槽而來，另有 1% 原本使用功能型手機或是首次購機。不過，整體數值與過去並無太大差異，2024 年 iPhone 忠誠度為 85%、2025 年為 84%，均與今年的 87% 相去不遠。

事實上，二手交易網站 SellCell 在今年四月公布的忠誠度調查中，也發現了同樣的趨勢。高達 96.4% 的果粉，下一支手機仍會選擇 iPhone；相較之下，Android 同期的忠誠度則為 86.4%。數據更指出，有 13.6% 的 Android 用戶會跳槽改用 iPhone，但僅有 3.6% 的 iPhone 用戶會投奔 Android 陣營，兩者跳槽比例相差近 4 倍。

外媒：多數用戶早已選定陣營

儘管蘋果的用戶忠誠度高於 Android，外媒《PhoneArena》卻指出，會跳槽的用戶仍舊是少數。近年來，多數消費者都已經選定陣營，且對鍾愛的系統功能感到滿意，每年僅有一小部分人會嘗試轉換系統。蘋果用戶青睞「開箱即用」的簡易設定與穩定的系統運作；而 Android 手機則提供更多創新的硬體設計。《PhoneArena》進一步表示，對於喜歡嘗鮮的 Android 粉絲來說，目前很難找到充分的理由改用 iPhone，尤其是在 iPhone 20 或摺疊 iPhone 等足以顛覆業界的產品問世之前。