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Google Pixel 10 進入出清期！價格狂殺35%、旗艦機只要中階價

▲▼ Google Pixel10 ,Pixel 10 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲Pixel 10 目前因為價格甜，部分容量、顏色有缺貨的情況。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者黃肇祥／綜合報導

Google 預計將在 8 月 12 日起，開放預購新一代 Pixel 11 系列。如今官網的 Pixel 10 系列，除了入門款 Pixel 10a 以外，已經連續缺貨好幾天。對此通路業者認為，Pixel 10 已經開始進入清庫存階段，目前價格已來到「甜蜜價」，旗艦款 Pixel 10 甚至跌至中階機的價格區間。

儘管 Google 官網的 Pixel 10 系列已處於缺貨狀態，但實際詢問通路業者，目前貨源都還算充足、無任何款式斷貨，消費者無需擔心撲空。不過確實有特定容量、顏色開始出現不齊全的狀況，尤其是最主流的 128GB 版本。連鎖通路傑昇通信觀察發現，現在已進入 Google 新機發表前的出清期，舊機價格跌入甜蜜點，反而讓買氣相當活躍，這才造成部分缺貨的情況。

傑昇通信預估，這可能是因為 Google 近年將發表會提早至 8 月中旬舉辦，相較於早期的 10 月足足提早了兩個月，導致舊機在 7 月就開始尾盤出清，才使部分消費者產生「產品壽命縮短」的錯覺。另一方面，則是 Pixel 10 的促銷力道依舊強勁，降價空間達到萬元之多，吸引了許多追求 AI 功能且有預算考量的消費者。不過整體市場貨源依然充足，不至於提早斷貨。

實際觀察通路行情可以發現，Pixel 10 系列平均都有超過 25% 的跌價幅度，降價金額最低 6,500 元起跳，摺疊手機甚至達到 14,000 元的價差。舉例來說，目前 Pixel 10 (128GB) 通路報價 16,990 元，相較於原價 26,490 元相當於打 65 折，跌幅高達 35.9%；高階款 Pixel 10 Pro (128GB) 則從 33,490 元下探至 24,290 元；Pixel 10 Pro XL (256GB) 從 39,990 元降至 29,990 元；摺疊手機 Pixel 10 Pro Fold 更從 56,990 元下探至 43,990 元。

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買 Pixel 10 需注意 Gemini Intelligence 支援度差異，要等 Pixel 11 得吞漲價

若想要完整體驗 Google 的 AI 黑科技，選擇確定支援 Gemini Intelligence 的 Pixel 11 系列會是最佳選擇，將具備更豐富的生成式 AI 功能。不過 Google 日前表示，要使用 Gemini Intelligence 手機必須搭載 12GB 記憶體、處理器支援 Gemini Nano-v3 模型，儘管 Pixel 10 系列除了 Pixel 10a 以外皆符合，但不確定能否通用所有的 AI 新功能。然而，想購買 Pixel 11 就得承擔漲價風險。根據外媒透露，Google 有意將 Pixel 11 系列全面改為 256GB 儲存空間起跳，入門價格也可能因此上升約 100 美元（約 3,215 元）。

 
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