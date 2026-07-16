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iPhone 17 跌到低點了！蘋果全型號降價現況一表掌握

▲▼▲iPhone 17 Pro 平均跌幅落在 6～7% 之間，目前已經來到相對低對，後續受到供貨影響，很可能通路價格增加或是缺貨（圖／傑昇通信提供）

▲iPhone 17 Pro 平均跌幅落在 6～7% 之間，目前已經來到相對低對，後續受到供貨影響，很可能通路價格增加或是缺貨（圖／傑昇通信提供）

記者黃肇祥／綜合報導

外界普遍預期，蘋果今年秋季即將登場的 iPhone 18 系列會迎來顯著漲幅，讓全台湧現一波 iPhone 搶購潮。數據就指出，截至去年 9 月 iPhone 17 系列新機上市至今年 5 月為止，全台累積超過 197 萬支 iPhone 銷售，與前一年同期大幅成長 12%。不過現在買真的划算嗎？對此台灣實體通路傑昇通信透過門市資料，整理了 iPhone 市售全型號降價列表，幫你找出性價比最高的機款。

▲▼▲iPhone 17 Pro 平均跌幅落在 6～7% 之間，目前已經來到相對低對，後續受到供貨影響，很可能通路價格增加或是缺貨（圖／傑昇通信提供）

▲iPhone 全系列目前市場價格，左側為目標的銷售排行榜。（圖／傑昇通信提供）

綜觀表單，iPhone 17 系列平均跌幅約落在 6～9% 之間，換算約可以比原價節省 1,910～3,510 元，容量越大省得就越多。值得關注的是，同期的 iPhone Air 價格則有比較顯著下滑，256GB 已經下跌 15% 來到 31,490 元；512GB 更是 21% 的降價幅度，差價高達 9,410 元，為所有型號之最。iPhone Air 主要是因為市場定位模糊、不受消費者青睞，因此上市之後通路就有策略性調降，根據業者透露，隨著 512GB 在後期價差明顯，已經有明顯的尾盤買氣，顯見仍有果粉願意為了輕薄手感買單。

若預算有限，前代機型則有較低的入手門檻，例如 iPhone 16e（128GB）通路空機價來到 17,190 元，iPhone 16（128GB）也只要 20,790 元，已經逐步進入中階市場的範疇，不過許多機款在通路已經逐漸售完，雖然表定價格看似便宜，但消費者不一定買得到，可能要多問幾家碰碰運氣。另外，也建議消費者購機時，要考慮儲存空間是否夠用、Apple Intelligence 支援性，以利長期使用順暢。

通路警告：後續舊機不會再跌

隨著蘋果秋季發表會即將到來，許多人或許仍在觀望價格進一步下跌，但傑昇通信就警告，蘋果已經開始限制舊旗艦的出貨量，加上全球半導體記憶體零組件價格持續看漲，通路進入庫存去化階段，未來價格不但不會創新低，反而會因為貨源稀少開始漲價，或者導致消費者沒有舊機可買，建議有需求就儘早出手。

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