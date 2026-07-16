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7000萬血案！教授殺死妹婿　網嘆1關鍵「擺明挑釁」：父母要負責任

▲新竹市東區三民路音樂教室命案，美籍林姓教授持刀與警對峙。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

▲新竹音樂教室命案，美籍林姓教授持刀與警對峙。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

記者劉維榛／綜合報導

新竹知名音樂教室命案震驚各界，檢警追查發現，遭砍死的紀男才剛接任公司負責人第一天，就遭擁有美國密西根大學博士學位、任教陽明交大的林姓教授持刀砍殺，案件疑與音樂教室經營權及價值逾7000萬元的不動產有關，也讓不少網友感嘆，「分產就是要公平，否則製造下一代怨懟」。

檢警調查，43歲林姓教授14日下午持藍波刀闖入紀姓男子經營的音樂教室，朝對方猛砍30多刀，紀男當場傷重身亡。專案小組發現，命案當天音樂教室所屬公司的商業登記才剛完成變更，股東由原本僅王家么妹，改為王家三姊妹加上紀男共4人，負責人也從王家么妹改為紀男。巧合的是，紀男正式接任負責人的第一天，就遭林男殺害，因此檢警目前朝家族產權糾紛方向深入偵辦。

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據了解，該音樂教室多年來由王家經營，早年由王家第二代與兩名胞妹共同成立公司，之後歷經多次負責人異動。近10年來，主要由擁有喬治亞大學鋼琴演奏博士學位的王家二女兒及丈夫紀男負責教學、營運，三妹則擔任公司登記負責人。

檢警指出，王家名下音樂教室擁有市值超過7000萬元的精華店面，公司經營權攸關資產處分權，加上林姓教授妻子、也就是王家大姊近年身體狀況欠佳，疑似長期未參與公司運作，林男得知妹夫接任負責人後，疑因此引爆殺機。

家產分配不公！網嘆悲劇早有伏筆：父母也要負責任

消息曝光後，不少網友將焦點放在家族分產是否公平，「走過路過，身處其境，父母一碗水倒不平、吃相難看，讓一方心生怨懟」、「分產就是要公平，否則製造下一代怨懟」、「人生警惕！一碗水如何端平，當兄弟姐妹多時財產怎麼分配才能公平公正，不起衝突，和平相處」。

也有人坦言，「老實說，父母也要負責任，股東就是三姐妹負責人也是自家人，這兩個男的就沒話講，到底為什麼要把負責人和股東要增加其中一個女婿？擺明是要激怒另外一個女婿不爽，擺明單獨切割他，當然不爽也不能殺人，但這對長輩這樣做真是不智之舉也未顧及全局，明知他們早有深仇大恨還要硬幹（改負責人），就是擺明挑釁，只能說全家人都有問題」。

還有人說，「家族的紛爭很多都是長輩沒有公平公正處理，一方委屈到投訴無門，受益這方得到便宜還口出惡言，才會引發失控，沒有真正經歷過的人，無法共情，都當教授了難道會不知道對錯，就是抱著同歸於盡的心態，誰會無緣無故想殺人」。

▼優良教授變殺人狂。（圖／網友asd1123098授權提供）

▲新竹音樂教室命案，凶嫌與警對峙畫面。（圖／網友asd1123098授權提供）

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