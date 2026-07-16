繳附喪失中國原籍證明滿10年才能參選　游盈隆：沒有複雜政治考量

記者詹詠淇／台北報導

九合一大選將在11月28日登場，鑒於民眾黨前立委、中配李貞秀先前因中國戶籍問題引發爭議，中選會表示，若有原大陸地區人民登記為候選人，各縣市選委會將請戶政事務所協助查詢候選人是否有繳附喪失原籍證明註記及其繳附日期，且以完成繳附喪失原籍證明日為始日起算，是否已在台灣地區設籍滿10年。中選會主委游盈隆今（16日）表示，沒有什麼複雜政治考量在裡面。

▲中選會主委游盈隆。（圖／記者湯興漢攝）

立法院內政委員會今（16日）邀請中選會主委游盈隆等就「115年11月28日地方公職人員選舉選務整備、選務中立、假訊息因應作為與公民投票選務辦理情形」進行專題報告，以及審查在野立委所提《公民投票法》修法草案，並備質詢。

鑒於前民眾黨立委、中配李貞秀先前因中國戶籍問題引發爭議，中選會在書面報告表示，若有原大陸地區人民登記為候選人，各縣市選委會將請戶政事務所協助查詢候選人是否有繳附喪失原籍證明註記及其繳附日期，且以完成繳附喪失原籍證明日為始日起算，是否已在台灣地區設籍滿10年。

對此，游盈隆表示，這是很簡單的行政程序處理，陸委會是兩岸條例主管機關，中選會尊重陸委會對中配居住是否滿10年的重新規定，所以採取這樣新的認定標準。未來各地中選會在辦理候選人參選資格，主要是中配方面，就會請內政部戶政司、移民署等提供相關資料作為判斷標準，沒有其他複雜的政治問題存在。

針對過去有5名中配村里長因被說未放棄中國國籍，若這次要寫在選舉公報，要怎麼填寫國籍，寫「不具其他國家國籍」嗎？會不會是另類兩國論？游盈隆指出，就具結部分，可填不可填。不過根據內政部和中選會去年修正施行細則第15條，是為了保障或提醒候選人的參選權益，會提醒有關國籍問題，那是單純行政作業程序，沒有什麼複雜的政治考量在裡面。

媒體追問，上次說李貞秀用《國籍法》處理太過牽強，現在態度是否有轉彎？游盈隆說，沒有任何轉彎，因為這只是涉及參選資格問題，而《國籍法》是參選後的問題，所以中選會只管自己有關的部分。