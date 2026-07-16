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中聯致癌油2大廠易主疑埋禍根　謝金河：壞源頭可能早種下

記者黃翊婷／綜合報導

中聯致癌油風暴持續延燒，中央遭質疑蓋牌拖延處理，在野甚至要求行政院長卓榮泰下台負責。對此，財信傳媒董事長謝金河認為，台灣目前仍缺乏一套完整的檢驗機制，所以業者的自我管理很重要，「這次出問題的中聯油脂，福懋都在台中，泰山在彰化縣，當大家努力向對方潑髒水的時候，地方政府是不是要先負責任？」

▲▼台中公布致癌油最新流向185家業者，中聯油脂。（圖／台中食安處）

▲中聯致癌油事件引發社會大眾對於食安問題的關注。（資料照／台中食安處，下同。）

謝金河15日在臉書發文分享對中聯致癌油事件的看法，他表示，「一個事件爆發，大家努力潑對方髒水，很少看到政治人物用心提出解決問題的對策」，食安問題其實很嚴重，台灣目前只有義美食品有設立自己的檢驗機構，而且我國至今仍缺乏一套完整的檢驗機制，這個時候業者的自我管理就很重要。

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▲▼台中公布致癌油最新流向185家業者，中聯油脂。（圖／台中食安處）

▲政府單位全力追查問題油品流向。

謝金河指出，「這個良善的機制在朱國榮人馬拿下泰山的經營權，還有炒股的吳金泉控制福懋油之後，已經種下危險的引信」，生產黃豆油、沙拉油是一本萬利的穩當生意，中聯油脂應當也是穩健獲利的企業，「但是當泰山的經營權從詹仁道家族，到家族堂兄弟內訌，最後被朱國榮入主，味道就全變了。」他推測這次的毒油事件，可能是在朱國榮入主後種下的。

謝金河提到，另一個大股東則是福懋油，該公司過去一直由許忠明家族（和華城董事長許邦福是兄弟）經營，後來經營權被股市炒手吳金泉搶走，吳金泉靠炒股控制3家上市公司，包含福懋油、興泰以及資訊軟體的晉泰，接著吳金泉夫妻捲入炒股案，雙雙被判刑入監，目前福懋油的董事長是吳金泉的兒子，兒子在這次事件中被交保候傳。

謝金河直言，這次的毒油風波讓他想到「人謀不臧」（意思是人的計畫不夠細密完備），壞的源頭可能早就種下，只是大家沒有能力處理，「這次出問題的中聯油脂，福懋都在台中，泰山在彰化縣，當大家努力向對方潑髒水的時候，地方政府是不是要先負責任？」

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中聯油脂謝金河

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