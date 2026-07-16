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美軍續轟伊朗！　官員揭「背後目的」：強化川普軍事選項

▲▼ 。（圖／翻攝自X@CENTCOM）

▲美軍完成新一輪對伊朗的軍事行動。（圖／翻攝自X@CENTCOM）

記者詹雅婷／綜合報導

美國中央司令部在美東15日晚間9時完成對伊朗新一輪空襲行動，這是美軍首度發動日夜雙重空襲，並公開這波行動的最新畫面。3名美國官員透露，美軍近期針對伊朗展開的多波空襲，除了要逼迫伊朗開放荷莫茲海峽外，也針對美方希望在對伊朗展開更複雜軍事行動之前優先摧毀的伊朗軍事能力。

美軍轟炸伊朗　公布最新畫面

CNN、路透報導，美軍15日對伊朗發動兩輪攻勢，在第二輪軍事行動鎖定伊朗指揮中心、防空系統、飛彈與無人機能力設施以及沿岸監控設施，削弱伊朗威脅航經荷莫茲海峽商船船員安全的能力。中央司令部動用精準導引武器，打擊包括阿巴斯港在內的多處目標，美軍表示，此舉是依美國總統指示，追究伊朗責任。

當日的第一波打擊行動歷時約90分鐘，美軍以精準引導武器，猛烈轟炸大通布島（Greater Tunb Island）上伊朗海岸防禦系統與巡弋飛彈儲存、發射設施。美軍中央司令部強調，此舉進一步削弱伊朗在荷莫茲海峽一帶威脅民用商船的攻擊能力。

空襲為後續行動鋪路　川普保留更多選項

美方官員透露，美軍近期對伊朗展開的多波空襲，除了要逼迫伊朗開放荷莫茲海峽之外，也針對美方希望在對伊朗展開更複雜軍事行動之前優先摧毀的伊朗軍事能力，這實際上是在為總統川普強化額外軍事選項。

官員指出，美軍的空襲可視為「協力作戰」，目的是在美軍未來若奉命執行更大規模軍事行動時，先行削弱伊朗的防禦能力，「這是在（為未來若有需要的行動）預作鋪陳」。五角大廈截稿前未立即回應置評請求。

這場伊朗戰爭如今已進入第5個月，在原本旨在停火並鋪路和平協議的諒解備忘錄破局後持續延燒。儘管自2月28日美國與以色列聯合軍事行動展開以來，伊朗軍力已遭受重創，但德黑蘭當局仍保有可觀的無人機與飛彈能力，並持續攻擊過境油輪，同時也對波灣鄰國發動攻擊。

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