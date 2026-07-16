煉獄火海駭人景象曝光！加拿大列車遭野火圍困　緊急求救

▲貨運列車遭野火包圍。（圖／翻攝自X@solmamakwa）

記者詹雅婷／綜合報導

加拿大西北部安大略省野火持續延燒，一列貨運列車遭到失控野火包圍，整輛列車瞬間受困橘紅色烈焰煉獄之中。

This is near Armstrong, Ontario.



When will the Canadian National Railway Company make a statement about this incident? pic.twitter.com/6bKJYugeR0 — Sol Mamakwa (@solmamakwa) July 14, 2026

紐約郵報報導，這一幕14日在安大略省阿姆斯壯（Armstrong）附近發生，根據議員馬馬克瓦（Sol Mamakwa）分享的現場畫面，可見烈焰在鐵軌兩側狂燃，火舌不斷逼近列車，整片天空更被大火映照成深橘色。

列車上受困的工作人員驚慌進行通報，「情況變得有點嚇人了」，當時野火似乎正加速蔓延，焦急懇求「你們動作真的要快一點，講真的，我們已經被大火包圍了」。

加拿大國家鐵路證實，14日有三列運載易燃物資的列車在阿姆斯壯地區被迫停駛，所有相關工作人員均已安全撤離。

這場野火波及美國東北部包括紐約等城市，當局發布空氣品質警報，呼籲民眾減少戶外活動。多倫多取消國際足總（FIFA）球迷嘉年華戶外活動，而世界盃決賽所在地紐澤西州也面臨煙霧威脅。